Общество 10.07.2026 в 16:06
«Аккордеон принял удар на себя»
Новосибирец, путешествующий на велосипеде, после ДТП поднялся на Эльбрус
Текст: КП-Новосибирск
Полтора года назад 23-летний Клим Калужских сел на велосипед в Новосибирске и отправился в путешествие по России. Тогда он думал, что поездка продлится неделю-две. Но все сложилось иначе.
Этой весной путешествие едва не закончилось трагедией. 18 мая Клим попал в серьезное ДТП на Алтае. Молодой человек получил семь переломов ребер, оскольчатый перелом ключицы со смещением, переломы лопатки и указательного пальца.
— Я совсем не помню, как произошло ДТП. Удар был такой сильный, что я потерял сознание и очнулся только в реанимации. Предварительно помню только, что в тот день был очень уставший. А усталость уже давно стала моим естественным состоянием. Именно она замедляет реакцию и внимание, — рассказал КП-Новосибирск Клим.
Неделю он провел в Республиканской больнице Горного Алтая, после чего друзья перевезли его в Новосибирск, где врачи сделали операцию.
Позже Клим узнал неожиданную деталь аварии.
Главный удар пришелся не в грудь, а в музыкальный инструмент, который все это время путешествовал вместе с ним.
— Потом стало известно, что удар пришелся именно на аккордеон. В моем случае он сработал как подушка безопасности. Всевышний уберег меня. Могло быть гораздо хуже. Аккордеон разлетелся в щепки. Велосипед тоже очень сильно пострадал, но у меня есть еще один, — говорит путешественник.
Даже после тяжелых травм Клим не собирался надолго останавливаться. Пока врачи запрещают играть на тяжелом аккордеоне, он нашел ему временную замену.
— Как только пришел более-менее в нормальную форму, купил балалайку. Она легкая, а на аккордеоне я еще около месяца играть не смогу. Но я шагаю по жизни с песней, поэтому теперь всегда и везде буду с балалайкой.
За время восстановления парень не лежал без дела:
— Я сразу начал приседать, ходить по лестницам. Всегда был на позитиве. По пять часов проводил в библиотеке.
Сегодня почти все переломы уже срослись:
— Срослись ребра, лопатка, палец. Осталась только ключица. Это самая большая проблема. Там пластина после операции, поэтому восстановление идет постепенно. Пока ударные нагрузки запрещены.
Несмотря на пережитую аварию, Клим уже снова продолжает свое путешествие. За полтора года дорога стала для него настоящим домом.
— В путешествии я уже полтора года. Именно с 31 января 2025 года это стало моим образом жизни. До этого я тоже путешествовал, но работал, жил обычной жизнью. Сейчас все иначе, — говорит Клим.
Парень признается, что возвращаться к привычной жизни уже не хочет:
— Для меня походный образ жизни — это уже обычная жизнь. Если я просто приду домой и сяду, я не буду чувствовать себя как дома. А дома я где-то в горах Кавказа или в дороге.
Сейчас путешественник уже находится на Кавказе. Даже с незажившей до конца ключицей он решил подняться на Эльбрус.
— Сейчас я нахожусь на Эльбрусе, на высоте 3900 метров, в приюте. Хочу попробовать подняться хотя бы до пяти тысяч метров. Может быть, получится и выше. Ключица еще не зажила, поэтому вершина пока под вопросом, но до пяти тысяч, думаю, подняться смогу.
После этого Клим собирается продолжить путь уже на велосипеде — теперь на юг России. За полтора года путешествия Клим проехал уже более 50 регионов России. Но говорит, что рекорды никогда не были его целью:
— Цель моего путешествия всегда была видеть больше радостных улыбок на лицах прохожих, дарить людям позитив и самому заряжаться этим. Мне очень интересно знакомиться с людьми в разных городах России и проверять, на что способен человеческий организм. Думаю, предел своих возможностей я еще до конца не изучил.
Этой весной путешествие едва не закончилось трагедией. 18 мая Клим попал в серьезное ДТП на Алтае. Молодой человек получил семь переломов ребер, оскольчатый перелом ключицы со смещением, переломы лопатки и указательного пальца.
— Я совсем не помню, как произошло ДТП. Удар был такой сильный, что я потерял сознание и очнулся только в реанимации. Предварительно помню только, что в тот день был очень уставший. А усталость уже давно стала моим естественным состоянием. Именно она замедляет реакцию и внимание, — рассказал КП-Новосибирск Клим.
Неделю он провел в Республиканской больнице Горного Алтая, после чего друзья перевезли его в Новосибирск, где врачи сделали операцию.
Позже Клим узнал неожиданную деталь аварии.
Главный удар пришелся не в грудь, а в музыкальный инструмент, который все это время путешествовал вместе с ним.
— Потом стало известно, что удар пришелся именно на аккордеон. В моем случае он сработал как подушка безопасности. Всевышний уберег меня. Могло быть гораздо хуже. Аккордеон разлетелся в щепки. Велосипед тоже очень сильно пострадал, но у меня есть еще один, — говорит путешественник.
Даже после тяжелых травм Клим не собирался надолго останавливаться. Пока врачи запрещают играть на тяжелом аккордеоне, он нашел ему временную замену.
— Как только пришел более-менее в нормальную форму, купил балалайку. Она легкая, а на аккордеоне я еще около месяца играть не смогу. Но я шагаю по жизни с песней, поэтому теперь всегда и везде буду с балалайкой.
За время восстановления парень не лежал без дела:
— Я сразу начал приседать, ходить по лестницам. Всегда был на позитиве. По пять часов проводил в библиотеке.
Сегодня почти все переломы уже срослись:
— Срослись ребра, лопатка, палец. Осталась только ключица. Это самая большая проблема. Там пластина после операции, поэтому восстановление идет постепенно. Пока ударные нагрузки запрещены.
Несмотря на пережитую аварию, Клим уже снова продолжает свое путешествие. За полтора года дорога стала для него настоящим домом.
— В путешествии я уже полтора года. Именно с 31 января 2025 года это стало моим образом жизни. До этого я тоже путешествовал, но работал, жил обычной жизнью. Сейчас все иначе, — говорит Клим.
Парень признается, что возвращаться к привычной жизни уже не хочет:
— Для меня походный образ жизни — это уже обычная жизнь. Если я просто приду домой и сяду, я не буду чувствовать себя как дома. А дома я где-то в горах Кавказа или в дороге.
Сейчас путешественник уже находится на Кавказе. Даже с незажившей до конца ключицей он решил подняться на Эльбрус.
— Сейчас я нахожусь на Эльбрусе, на высоте 3900 метров, в приюте. Хочу попробовать подняться хотя бы до пяти тысяч метров. Может быть, получится и выше. Ключица еще не зажила, поэтому вершина пока под вопросом, но до пяти тысяч, думаю, подняться смогу.
После этого Клим собирается продолжить путь уже на велосипеде — теперь на юг России. За полтора года путешествия Клим проехал уже более 50 регионов России. Но говорит, что рекорды никогда не были его целью:
— Цель моего путешествия всегда была видеть больше радостных улыбок на лицах прохожих, дарить людям позитив и самому заряжаться этим. Мне очень интересно знакомиться с людьми в разных городах России и проверять, на что способен человеческий организм. Думаю, предел своих возможностей я еще до конца не изучил.