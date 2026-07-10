В Бурятии скоро начнется охота

С 1 августа в Бурятии начинается охотничий сезон. Как сообщили в Бурприроднадзоре, принимать заявления на охоту на кабана, волка, медведя и северного оленя начнут уже с 20 июля, за 10 рабочих дней до начала сезона. Подать документы можно через Госуслуги, МФЦ и при личном обращении в Бурприроднадзор.- В преддверии нового сезона напоминаем охотникам о необходимости строгого соблюдения правил охоты, лимитов добычи и требований природоохранного законодательства. Сроки охоты на те или иные виды животных устанавливаются, исходя из их биологических циклов, климатических условий, миграционных процессов. И направлено это, в первую очередь, на сохранение популяций и обеспечения устойчивого использования охотничьих ресурсов, - отметила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.В ведомстве напоминают, что для охоты необходимо иметь разрешительные документы: охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путёвку (при охоте в закреплённых угодьях). Нарушение правил охоты влечёт административную и, в ряде случаев, уголовную ответственность, включая крупные штрафы и конфискацию оружия.