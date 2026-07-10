Общество 10.07.2026 в 17:04

В Бурятии скоро начнется охота

Документы на добычу зверей начнут принимать уже с 20 июля
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии скоро начнется охота
Фото: архив «Номер один»
С 1 августа в Бурятии начинается охотничий сезон. Как сообщили в Бурприроднадзоре, принимать заявления на охоту на кабана, волка, медведя и северного оленя начнут уже с 20 июля, за 10 рабочих дней до начала сезона. Подать документы можно через Госуслуги, МФЦ и при личном обращении в Бурприроднадзор.

- В преддверии нового сезона напоминаем охотникам о необходимости строгого соблюдения правил охоты, лимитов добычи и требований природоохранного законодательства. Сроки охоты на те или иные виды животных устанавливаются, исходя из их биологических циклов, климатических условий, миграционных процессов. И направлено это, в первую очередь, на сохранение популяций и обеспечения устойчивого использования охотничьих ресурсов, - отметила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова. 

В ведомстве напоминают, что для охоты необходимо иметь разрешительные документы: охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путёвку (при охоте в закреплённых угодьях). Нарушение правил охоты влечёт административную и, в ряде случаев, уголовную ответственность, включая крупные штрафы и конфискацию оружия.
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