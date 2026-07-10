Житель Бурятии переехал пьяного пешехода

Житель республики выплатит компенсацию морального вреда жене раздавленного им пешехода. Весенним вечером передвигался в своем автомобиле по селу Бичура. На одной из улиц прямо на дороге лежал нетрезвый пешеход. Автовладелец не заметил его и переехал.

ДТП произошло весной. Мужчина совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, оставив пешехода без помощи. От полученных травм пешеход умер на месте происшествия.

В Бичурский райсуд обратилась супруга погибшего. Она требовала взыскать с водителя 3,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

При судебно-химическом исследовании в крови и моче погибшего был обнаружен этиловый спирт. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Известно, что у погибшего осталось двое детей. У водителя, наехавшего на сельчанина, также есть двое маленьких детей, он просил суд учесть это обстоятельство.

В итоге суд постановил взыскать с водителя в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей.





Фото: "Номер один"