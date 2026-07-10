Гавайскую гитару вернули пассажиру ВСЖД в сервисе забытых вещей

С начала года пассажирам Восточно-Сибирской железной дороги благодаря специализированному онлайн-сервису АО «ФПК» вернули 400 вещей, забытых в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Чаще всего пассажиры оставляют одежду, книги, документы, телефоны и гаджеты. Эти предметы составляют более 80% от общего количества потерянных вещей.Однако встречаются и необычные находки. Так, в первом полугодии пассажирам ВСЖД вернули укулеле, циркулярную пилу, саженцы растений, секатор, удочку и детский манеж.Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования.