Общество 10.07.2026 в 15:29

Гавайскую гитару вернули пассажиру ВСЖД в сервисе забытых вещей

Всего с начала года в сервисе вернули 400 вещей, забытых в поездах дальнего следования
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Текст: Служба информации "Номер один"
Гавайскую гитару вернули пассажиру ВСЖД в сервисе забытых вещей
Фото: РЖД
С начала года пассажирам Восточно-Сибирской железной дороги благодаря специализированному онлайн-сервису АО «ФПК» вернули 400 вещей, забытых в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
 
Чаще всего пассажиры оставляют одежду, книги, документы, телефоны и гаджеты. Эти предметы составляют более 80% от общего количества потерянных вещей.
 
Однако встречаются и необычные находки. Так, в первом полугодии пассажирам ВСЖД вернули укулеле, циркулярную пилу, саженцы растений, секатор, удочку и детский манеж.
 
Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования.
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