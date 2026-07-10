Политика и власть 10.07.2026 в 17:57

В Бурятии назначен новый начальник таможни

Им стал теперь уже бывший руководитель Читинской таможни Сергей Гробов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назначен новый начальник таможни
Фото: пресс-служба Бурятской таможни
Новым начальником Бурятской таможни назначен Сергей Гробов. Он сменил на этом посту Ивана Бурлака, который возглавлял ведомство с октября 2023 года.

Сергей Гробов служит в таможенных органах с 2009 года. Начинал трудовой путь с должности главного таможенного инспектора отдела применения системы управления рисками Читинской таможни. С 2019 по 2025 годы занимал должность заместителя, а затем стал начальником таможенного поста ЖДПП Наушки Бурятской таможни. В 2025 году был назначен на должность начальника Читинской таможни.
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