Общество 12.03.2025 в 06:00

В Улан-Удэ сухой закон обвалил продажи алкоголя

Многие магазины уволили продавцов и закрылись
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ сухой закон обвалил продажи алкоголя
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ продавцы алкогольной продукции столкнулись с резким падением доходов. Многие магазины закрылись и массово уволили трудовые коллективы. Несмотря на первоначальные негативные последствия для бизнеса, ограничения на потребление алкоголя в Бурятии привели к положительным изменениям - резкому падению продаж спиртного, что благотворно скажется на здоровье населения и преступности.

Красное и опасное

Особенно сильно снизились продажи в магазинах сетей «Бристоль» и «Красное & Белое» (входят в Mercury Retail Group, специализируются на продаже алкогольных напитков. - Прим. ред.). С 1 марта на фоне антиалкогольных ограничений, введенных правительством республики, закрылось до половины их точек.

Помимо алкомаркетов серьезно пострадала и неорганизованная продуктовая розница - те магазины, которые расположены на первых этажах многоквартирных домов. Напомним, что с 1 марта в Бурятии полностью запрещена розничная продажа спиртным в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов.

С низкой маржой

- Алкоголь относится к высокомаржинальным продуктам, и потери до 40% выручки очень серьезно и негативно сказались на нашей торговле, - говорит владелец одного из таких магазинов в 113 квартале Улан-Удэ. - У нас в округе закрылись все алкомаркеты, но нам от этого не легче, торговать алкоголем больше не можем и будем закрываться, без него мы не вытянем.

Несколько упала выручка и у крупных сетей супермаркетов Улан-Удэ. У них часть магазинов располагалась также на первых этажах многоквартирных домов, и некоторые «магазины у дома» были вынуждены закрыть алкогольные отделы. Но даже в тех супермаркетах, что расположены в отдельно стоящих зданиях, снизились объемы выручки.

- Сравнили с первой неделей марта 2024 и этой неделей - падение около 10%, - рассказал менеджер специализированного алкогольного отдела супермаркета.

В рабочее время не купишь

На это повлияло сокращение времени на розничную продажу алкогольной продукции с 20:00 до 11:00 взамен действующего ограничения с 21:00 до 9:00.

- Работают люди допоздна и просто физически не успевают купить алкоголь после работы, утром до работы тоже не могут это сделать, и время покупки переносится на 11 утра, почти на обеденное время, поэтому продажи упали, - пожаловался менеджер.

Падение выручки у супермаркетов Улан-Удэ было бы гораздо масштабнее, если бы не массовое закрытие алкомаркетов. Чьи покупатели пошли искать альтернативу, найдя их в обычных супермаркетах.

Предприниматель из Улан-Удэ Баир Будаев полагает, что, по его расчетам, за первую неделю марта сети, алкомаркеты и неорганизованная розница Улан-Удэ потеряли около 20% выручки от продажи алкоголя. Но со временем те же алкомаркеты смогут заключить договоры на аренду новых торговых точек в отдельно стоящих зданиях (предлагая арендодателям более высокие цены на аренду) и попытаются нарастить объемы продаж и алкоголизацию населения.

Продолжить давление

Снижение уровня алкоголизма, улучшение социального климата и рост здорового образа жизни - все это мы можем увидеть в ближайшие месяцы. И контроль над потреблением алкоголя должен стать важной составляющей в стратегии социального и экономического развития региона.

Несмотря на первые положительные данные о снижении продаж алкоголя, властям на всех уровнях необходимо продолжать мониторинг ситуации и в случае необходимости вносить коррективы в сухой закон, дальше его ужесточать, чтобы обеспечить устойчивые и долгосрочные результаты.
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