Ветеранов СВО из Бурятии приглашают на семинар по написанию гранта «Агростартап»

Минсельхозпрод РБ совместно с Фондом защитников Отечества проводит обучающий семинар для ветеранов СВО. На нем расскажут, как подготовить документы и разработать бизнес-план для участия в конкурсе на грант «Агростартап».

- Семинар пройдет 13 марта в 10:00 в здании фонда по адресу ул. Трубачеева улица, 61а. Приглашаем принять участие ветеранов СВО, - сообщили в минсельхозпроде РБ.

В начале 2023 года по поручению главы республики Бурятия Алексея Цыденова в порядок выдачи субсидий Минсельхозпродом были внесены новые изменения, согласно которым приоритет при получении грантов дается участникам СВО и их семьям.

5 ветеранов СВО уже воспользовались поддержкой субсидий министерства сельского хозяйства РБ.

Фото: loon.site