Общество 12.03.2025 в 10:08
Ветеранов СВО из Бурятии приглашают на семинар по написанию гранта «Агростартап»
На нем расскажут, как подготовить документы и бизнес-план для конкурса «Агростартап»
Минсельхозпрод РБ совместно с Фондом защитников Отечества проводит обучающий семинар для ветеранов СВО. На нем расскажут, как подготовить документы и разработать бизнес-план для участия в конкурсе на грант «Агростартап».
- Семинар пройдет 13 марта в 10:00 в здании фонда по адресу ул. Трубачеева улица, 61а. Приглашаем принять участие ветеранов СВО, - сообщили в минсельхозпроде РБ.
В начале 2023 года по поручению главы республики Бурятия Алексея Цыденова в порядок выдачи субсидий Минсельхозпродом были внесены новые изменения, согласно которым приоритет при получении грантов дается участникам СВО и их семьям.
5 ветеранов СВО уже воспользовались поддержкой субсидий министерства сельского хозяйства РБ.
Фото: loon.site