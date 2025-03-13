Общество 13.03.2025 в 11:00

Многодетным и одиноким родителям в Бурятии теперь будут платить по два МРОТа

Социальный фонд будет возмещать работодателям часть расходов на зарплату за первые полгода
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Текст: Служба информации "Номер один"
Многодетным и одиноким родителям в Бурятии теперь будут платить по два МРОТа

Многодетным и одиноким родителям в Бурятии теперь будут платить по два МРОТа.

С начала 2025 года Отделение СФР по Бурятии предоставляет субсидии работодателям региона при найме на работу многодетных и одиноких родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей и детей с инвалидностью.   

- Граждане должны быть трудоустроены по направлению службы занятости на основании трудового договора, предусматривающего полный рабочий день и выплату зарплаты не ниже двух минимальных размеров оплаты труда (в 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей). С учетом районного коэффициента зарплата трудоустроенного родителя должна устанавливаться не ниже 54 тысяч рублей в месяц и выше, - сообщили в Социальном фонде Бурятии.

Субсидия работодателю предоставляется за 6 месяцев трудоустройства гражданина. Размер выплат определяется исходя из трех МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов, уплаченных за работника в Отделение СФР по республике Бурятия, и районный коэффициент.

Выплата производится тремя платежами: по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев работы трудоустроенного родителя.

Средняя сумма возмещенных работодателю расходов составит более 105 тысяч рублей за одного работника.     

Заявку на получение субсидии в региональное Отделение Соцфонда могут подать работодатели, зарегистрированные в этом статусе до 1 января 2025 года. Они не должны иметь задолженности по налогам, страховым взносам, сборам, штрафам, превышающим 10 тысяч рублей.

Также на момент подачи заявки работодатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или процедуры банкротства и получать в текущем году другие субсидии.

Подробную консультацию об условиях предоставления субсидий для многодетных и одиноких работодатели Бурятии могут получить в телеграм-канале СТРАХОВАТЕЛИ_СФР_03 или по телефону контакт-центра для страхователей — 8 (3012) 37 10 20. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 8.30 ч. до 17.30 ч.

 

Фото: loon.site

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