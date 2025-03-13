Общество 13.03.2025 в 11:37

Жители Бурятии могут выиграть билет на Парад Победы 9 мая в Москве

Для этого нужно скачать на телефон приложение «Победа80» и выполнить там задания
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут выиграть билет на Парад Победы 9 мая в Москве

Жители Бурятии могут выиграть билет на Парад Победы 9 мая в Москве. Для этого нужно скачать на телефон приложение «Победа80» и выполнить там ряд заданий на знание памятников о ВОВ. Задания выполняются в рамках исторического онлайн-квеста «Вечные звезды» (возрастное ограничение 6+).

- Квест «Вечные Звёзды» познакомит нас с историей Великой Отечественной войны через поиск и посещение исторических объектов (памятники, дома, учреждения и другие) в городах России, взаимодействуя с интерактивной картой. Всего будет 18 победителей. Самые активные смогут посетить Парад Победы 9 мая в Москве, - сообщили организаторы квеста.


Всего на интерактивной карте расположено 940 Звёзд трёх видов, и за каждую найденную Звезду пользователь получает баллы в зависимости от её вида.

Виды звезд:

- Бронзовые Звёзды содержат фотографии памятников и описание. Для получения таких Звёзд необходимо нажать на них и после прочтения информации выбрать один из предложенных вариантов. За открытие такой Звезды даётся 2 балла;

- Серебряные Звёзды содержат фотографии памятников, описание и вопросы, на которые нужно ответить, чтобы получить баллы. При правильном ответе на вопрос даётся 5 баллов, при неправильном ответе – 2 балла;

- Золотые Звёзды содержат фотографии памятников и описание, но для получения таких Звёзд необходимо дойти до исторических объектов, отмеченных на карте, сделать около них фото и загрузить его в приложение празднования. За одну фотографию на фоне памятника даётся 100 баллов;

Дополнительно можно зарабатывать баллы за приглашение друзей в квест; репосты найденных Звёзд в свои социальные сети; правильные ответы в квизе; ответы на вопросы в чат-боте «От Советского информбюро» внутри раздела «Вопросы со звёздочкой»; вход в игру.

Скачать мобильное приложение «Победа80» для своего смартфона можно на официальном сайте празднования 80-летия Победы в ВОВ may9.ru.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: скриншот видео Парада Победы 2024 года, сайт may9.ru.

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Парад Победы ВОВ

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