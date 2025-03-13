Ветеранов Тимлюйского цементного завода наградили медалями в честь грядущего 80-летия Великой Победы

Как сообщили в пресс-службе предприятия, когда началась война, Клавдии Даниловне было 12 лет. Мужчин массово забирали на фронт. В ее родном селе Гуджертуй Кяхтинского района остались женщины, дети и старики. Дети работали наравне со взрослыми: в хлебоуборочную пору жали серпом рожь и пшеницу, вязали снопы, тягали мешки с зерном, пересыпали для просушки, грузили и вывозили с полей. В 1943-м, когда Клавдии Даниловне исполнилось 14 лет, ее направили на трехмесячные курсы трактористов. В 1944-1945 гг. она работала на тракторе. Зимой, с наступлением холодов, ее переводили на лесозаготовки. В послевоенное время К.Д. Грибова трудилась на Тимлюйском цементном заводе, в отделе жилищно-коммунального хозяйства.





Анна Васильевна Михейкина родом из села Тимлюй Кабанского района. Во время Великой Отечественной войны трудилась в родном колхозе им. Сталина. «Я была совсем ребенком, десяти лет. Помню, как директор школы объявил, что началась война и после уроков мы будем работать в поле. В памяти всплывает картина: по деревне едут машины с солдатами, а жены, матери, сестры бегут за ними, держат мужчин за руки, плачут. Уходили на фронт все вместе – возвращались единицы… Работали мы много, тяжело, но дух не теряли. До того шустрые, бойкие были! Придем в поле, начинаем вязать снопы и закидывать их на молотилку. Нам кричат, мол, не торопитесь, тараканы, закидали нас всех!» – рассказывает Анна Васильевна. В мирное время она участвовала в строительстве Тимлюйского цементного завода, позже работала машинистом цементных мельниц в цехе «Помол».





В преддверии 9 Мая юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» вручены участницам трудового фронта, ветеранам ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») Клавдии Даниловне Грибовой, Анне Васильевне Михейкиной и Серафиме Полуэктовне Рженевой.Серафиму Полуэктовну Рженеву война застала, когда она училась в медицинском училище в г. Улан-Удэ. После занятий студентки помогали на железнодорожной станции принимать раненых из санитарных вагонов: выносили бойцов на носилках, отправляли в сортировочный госпиталь, где ухаживали за ними, стирали бинты… После окончания медучилища Серафима Полуэктовна работала фельдшером-акушером в селе Тимлюй. Сколько ребятишек в послевоенные годы родилось с ее помощью! Впоследствии она трудилась на Тимлюйском цементном заводе, стояла у истоков создания медицинской службы на предприятии и отработала в здравпункте 40 лет. Ее знал каждый заводчанин!«Истории жизни этих прекрасных сильных женщин – свидетельство несгибаемого мужества, стойкости и безграничной преданности своей Родине. Их труд в годы войны и послевоенное время стал неоценимым вкладом в общую Победу. Низкий поклон нашим труженицам тыла! Доброго здоровья, заботы и тепла близких людей!» – прокомментировал событие управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.Фото: предоставлено компанией «ТимлюйЦемент»