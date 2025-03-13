Школьники из Бурятии могут выиграть путевку в детский центр «Орленок» на Черном море

Федеральная служба судебных приставов совместно со Всероссийским детским центром «Орлёнок» объявили конкурс на участие в тематической смене «Юные правозащитники» (возрастное ограничение 6+).

- В 2024 году двое улан-удэнских школьников стали победителями конкурса и выиграли путевки в легендарный детский центр «Орленок» на Черном море. Мы надеемся, что и в этом году в число лучших войдут работы учащихся из республики Бурятия, - отметил врио главного судебного пристава Бурятии Вячеслав Хертуев.

Принять участие в конкурсе могут подростки в возрасте от 11 до 16 лет, которые интересуются историей права, становления государства и его институтов, изучают правоведение и занимают социально активную жизненную позицию.

Юным правозащитникам необходимо представить портфолио достижений (грамоты, дипломы) в области истории, обществознания и права на региональном и всероссийском уровнях за 2023-2025 годы и подготовить реферат объемом от 3 до 5 страниц по одной из заданных тем в соответствии с возрастом участника.

Познакомиться с положением конкурса и списком тем можно на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Прием конкурсных работ осуществляется через Автоматизированную информационную систему центра "Орленок" https://admin-orlyonok.ru/Account/Register и завершится 6 апреля 2025 года (включительно).

Шестая тематическая смена «Юные правозащитники» будет проходить с 30 мая по 19 июня 2025 года в лагере «Дозорный» Всероссийского детского центра «Орлёнок», расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Минпросвещения России