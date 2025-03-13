Молодежь в селах Бурятии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе стартапов
Молодежь в селах Бурятии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе стартапов «Молодые предприниматели села» (возрастное ограничение 16+).
- Участники проекта смогут создать крутые стартапы в селе. Основная цель конкурса - это активное вовлечение сельской молодежи в предпринимательскую деятельность. Участниками могут стать студенты, а также молодые специалисты и предприниматели на сельских территориях, - сообщают организаторы конкурса.
Категории участников конкурса от 16 до 35 лет: студенты СПО; студенты вузов; молодые специалисты и предприниматели. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и команды от 2 до 5 человек.
Бизнес-планы участников должны соответствовать одному из направлений: фермерство и переработка сельхозпродукции; народные промыслы и творчество; сельский туризм, торговля и услуги; свободное направление.
В ходе регионального этапа конкурса будут отобраны финалисты, которым предстоит защищать свои проекты перед топовыми экспертами и бизнес-наставниками на очном этапе в Москве.
Конкурс реализуется в три этапа:
- I этап (до 30 марта 2025 года) – региональный;
- II этап (до 14 апреля 2025 года) – заочный отбор участников финала;
- III этап (апрель-май 2025 года) – финал.
Подробная информация о конкурсе – на сайте молодёжьсела.рф
Телефон и электронный адрес для справок: (499) 605-86-50, proekt@rssm.su.
Возрастное ограничение 16+
Фото: loon.site