Молодежь в селах Бурятии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе стартапов «Молодые предприниматели села» (возрастное ограничение 16+).

- Участники проекта смогут создать крутые стартапы в селе. Основная цель конкурса - это активное вовлечение сельской молодежи в предпринимательскую деятельность. Участниками могут стать студенты, а также молодые специалисты и предприниматели на сельских территориях, - сообщают организаторы конкурса.

Категории участников конкурса от 16 до 35 лет: студенты СПО; студенты вузов; молодые специалисты и предприниматели. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и команды от 2 до 5 человек.

Бизнес-планы участников должны соответствовать одному из направлений: фермерство и переработка сельхозпродукции; народные промыслы и творчество; сельский туризм, торговля и услуги; свободное направление.

В ходе регионального этапа конкурса будут отобраны финалисты, которым предстоит защищать свои проекты перед топовыми экспертами и бизнес-наставниками на очном этапе в Москве.

Конкурс реализуется в три этапа:

- I этап (до 30 марта 2025 года) – региональный;

- II этап (до 14 апреля 2025 года) – заочный отбор участников финала;

- III этап (апрель-май 2025 года) – финал.

Подробная информация о конкурсе – на сайте молодёжьсела.рф

Телефон и электронный адрес для справок: (499) 605-86-50, proekt@rssm.su.

Возрастное ограничение 16+

Фото: loon.site