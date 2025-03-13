В селе Ошурково Иволгинского района отремонтируют дорогу. Там появятся тротуары, пешеходные переходы, опоры уличного освещения и дорожные знаки. Ремонтные работы стартуют этой весной в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Всего на ремонт будет затрачено более 14 млн. рублей. В конце февраля по итогам аукциона подрядчиком стала компания ООО «Инвестстрой».

- Традиционно в рамках капитального ремонта мы производим большой объем работ не только по замене полотна дороги, но и мероприятия по монтажу и подключению опор и светильников уличного освещения, установке перильного ограждения, устройству тротуаров. В селах района улучшаются условия жизнедеятельности, создаются комфортные условия для жителей, - рассказал директор дорожной службы МАУ «Иволга» Зоригто Цыдыпов.

Благодаря нацпроекту в Иволгинском районе уже удалось привести в нормативное состояние более 27 км дорог в 11 селах, охвачено более 20 улиц за все время его реализации.

Фото: администрация Иволгинского района