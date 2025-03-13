Общество 13.03.2025 в 14:17

Известная фигуристка станцевала в одном платье на льду Байкала

Девушку не смутил 30 градусный мороз во время съемок
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Текст: Елена Кокорина
Известная фигуристка станцевала в одном платье на льду Байкала

Известная фигуристка Алина Загитова показала в своем ТГ-канале потрясающей красоты танец, который исполнила на озере Байкал. Несмотря на 30 градусный мороз, девушка скользит по льду в одном легком платье.

Также, она добавила интриги своим подписчикам, написав под видеороликом: «Лед Байкала, -30 за бортом. А на что вы готовы ради проекта мечты? Скоро расскажу, над чем работаю со своей командой уже полгода».

Напомним, что 22-летняя Алина Загитова – пожалуй, одна из самых красивых на сегодня фигуристок России. Девушка известна тем, что собрала все возможные награды в своем виде спорта, так как является победительницей Олимпийских игр и чемпионкой мира и Европы. Месяц назад она разместила в своем ТГ-канале первые видео с Байкала, написав, что наконец-то побывала на легендарном озере и тем самым исполнила свою давнюю мечту.

Фото: скриншот видео с ТГ-канала Алины Загитовой

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