В Бурятии горожане вновь жалуются на порчу имущества из-за подношений богам

Улан-удэнцы, живущие в многоэтажных домах, часто сталкиваются с экзотической для других городов проблемой. Все дело в том, что некоторые религиозные члены общества совершают обряд «сэржэм» прямо из своих окон или с балконов, не обращая внимания на припаркованные машины, прохожих и соседствующие жилплощади.С тибетского языка «сэржэм» переводится как «золотой напиток». Смысл одноименного обряда заключается в том, что божеству или группе божеств подносится специально приготовленный и должным образом освященный напиток, чаще всего чай или молоко. Жидкость подносят с просьбой о помощи от высших сил, божеств и хранителей.Обычно люди просят у высших сил устранить неблагоприятные факторы и препятствия на жизненном пути и помочь во всех благих начинаниях на духовном и материальном уровне. Также обряд помогает обрести удачу во всех начинаниях.В разных традициях обычаи могут отличаться. В Бурятии буддистами подносится молоко божествам природы, особенно Белому Старцу, Бело-зонтичной и Зеленой Таре. По другим правилам золотой напиток для божеств подносится чаем, поэтому на хуралы следует приносить чистый, негусто заваренный свежий черный чай.Согласно древним традициям монголов и бурят, женщины брызгали молоком вслед птичьим караванам, выстилая им счастливую белую дорогу, по которой они весной легко вернутся обратно.«Капанье», или «брызганье» - часть обряда почитания духов предков и духов - владык местности. Возлияние-подношение делают молоком, символизирующим чистоту помыслов и мыслей. Сначала брызгают к небу, а потом в четыре стороны света - для угощения и задабривания духов, пребывающих везде и всюду, чтобы они не вредили и оказывали помощь.Во время празднеств, свадеб, встречая или провожая гостей, хозяйка первым делом подносит молоко или молочный чай, а для получения благословения у духов неба и земли разбрызгивает молоко. Хозяйка молится, чтобы жизнь ее семьи и гостей была светлой, как белое молоко, чтобы духи неба и земли способствовали удачному разрешению дел, чтобы долгий путь оказался беспрепятственным.- Молоко само по себе считается самым первым продуктом. Когда рождается ребенок, он пьет грудное молоко матери. И оно является божественным продуктом, которое дает каждому жизнь. Даже дети, находящиеся на искусственном вскармливании, все равно пьют молоко, хоть и искусственное. Из-за этого мы брызгаем молоком, считая его священным напитком, - прокомментировала шаманка Оксана Ким.Со слов представителя религиозного центра шаманов, если человек хочет помолиться и побрызгать молоком, то ему положено спуститься во двор и на земле совершить обряд. Но ни в коем случае не из окна своей квартиры.- Если человек живет на высоких этажах, то нужно не полениться и спуститься к земле. И тогда все будут счастливы: владельцы машин, сам человек, проводящий обряд, и боги останутся довольны, - отметила Оксана Ким.Жители Улан-Удэ все чаще жалуются на верующих, проводящих обряды из окон своих квартир. В итоге подношения людей попадают на окна нижних квартир, припаркованные автомобили и даже на голову прохожих. Особенно актуальна данная проблема для жителей высотных многоэтажных домов.Все это происходит даже несмотря на призывы священнослужителей о том, что надо не лениться выходить из дома. Что лучше всегда найти чистое место и там уже брызгать. Ведь важно, чтобы никому не было вреда от вашего обряда. Сделанный неправильно обряд вместо пользы может сработать кардинально наоборот. Но жители города упорно продолжают «сэржэмить» из окон квартир.- У нас во втором подъезде тоже есть такой «хулиган», выше шестого этажа живет, у меня балконные стекла все в молочных подтеках, и на машину неоднократно попадало. А в прошлый раз из третьего подъезда выше девятого этажа вылили на голову чай и еще леденцовые конфеты бросили, - пишет житель многоэтажного дома.- Если официально, то обливание жидкостями автомобилей - это уголовное преступление, предусмотренное статьей УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). И штрафы там приличные, вплоть до лишения свободы, - пригрозил владелец автомобиля.- Да и вообще, кто занимается подобным, должны понимать, что ничего хорошего они не получат, вредя при этом другим людям. В принципе, это два несовместимых понятия, я так считаю. А то себе благополучия просят, а негатив на себя привлекают, - возмущается жительница дома.- Соседи! Зачем обливаете припаркованные под вашими балконами автомобили? Сегодня днем облили мое авто: капли, подтеки на крыше, лобовом стекле, капоте, дверях. Кто облил - оплатите за мойку автомобиля 500 рублей. И прекратите, наконец, обливать автомобили, - эмоционально написала в чате дома жительница многоквартирного дома.- Как бороться с любителями брызгать чай с балкона? Я все понимаю: вера, религия… Я сама буддистка, но разве правильно брызгать чай с балкона?! Тем более что внизу все засрано и обхаркано. Я уже замоталась отмывать после них окно - только помоешь, опять брызги и подтеки. Я поднималась к ним, по-хорошему просила перестать, но, видимо, им пофиг. Что делать? - вопрошает улан-удэнка.Ранее писали про случай, когда из окна сделали подношение открытым пакетом кисломолочного продукта «Снежок», который угодил на припаркованный автомобиль.- Хочу обратиться к жильцам дома. Мало того, что вы молоко льете на людей и машины. Так теперь еще и «Снежок» летает с ваших балконов или крыши - не знаю. Сегодня в 12:30 кто-то сбросил пакет «Снежка» на машину, вся машина грязная, едва не разбили стекло. В вашем доме находится детский сад и учебные центры, куда ходит много детей, а кому-нибудь прилетит ваш «Снежок» на голову, что делать потом? - пишет разгневанный автовладелец.- Поставила, на свою беду, машину, забрызгали. Слушайте, а то, что вы имущество чужое портите, ничего плохого, да?! Духов покормили, грехи замолили, хорошего попросили? У меня язык нехороший, с людьми не ругаюсь. Но как раз поэтому могу много «хорошего» пожелать обратно, чтоб и дела не пошли и т. д. Я готова скинуться на камеры, чтобы предъявить за мойку машины, которая недешевое удовольствие, - возмущается жительница в чате дома.В популярных пабликах города таких постов с возмущениями и историями порчи имущества достаточно много. Бывали случаи, что заливали куртки «особо удачливых» прохожих молоком или чаем, что само по себе неприятно. А некоторые, устав от постоянных капель на капоте автомобиля, в коридоре дома вешали объявления: «Мой автомобиль не имеет отношения к вашим богам».Мы поговорили по поводу капель молока и прочих жидкостей на капоте машин со специалистами популярной автомойки города.- К нам очень часто обращаются с таким вопросом автомобилисты. Это, можно сказать, актуальная проблема нашего города. Капли молока на капоте в любом случае плохо сказываются на кузове машины, - прокомментировала администратор автомойки F1 Сэсэг Юсудурова.- Эти пятна тяжело отмыть. Нужна двухфазная мойка кузова, то есть кроме предварительной бесконтактной мойки необходимо мыть вручную для более глубокого очищения. А если брызги от молока на кузове автомобиля находились более двух дней, то пятна могут въесться в лак и в дальнейшем не отмоются. Придется «шкурить». Как только увидели пятна, их сразу желательно протереть чистой тряпкой, чтобы не поцарапать песком и грязью кузов своего авто. Если долго не отмывать машину от них, то потом не помогает полировка, особенно это актуально для машин темного цвета, - поделился опытом автомойщик Александр.Средняя стоимость мойки кузова по городу варьируется от 1 000 рублей, что может ударить по бюджету семьи, если станет постоянной статьей расхода.Желая привлечь удачу и благополучие, горожане, практикующие обряды подношения с балконов и из окон квартир, зачастую забывают, что своими действиями могут принести неудобства и вред другим людям. Все же лучше прислушаться к советам сведущих в этих делах духовных лидеров, побороть лень и спуститься во двор. Если нет такой возможности, то хотя бы убедиться, что внизу никого и ничего нет, и постараться не задеть напитком чужие окна, чтобы не запускать цепочку кармических последствий и не получить несчастье вместо счастья.