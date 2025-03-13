Улан-удэнец попался полиции с кило наркотиков

Кредо 39-летнего жителя Улан-Удэ гласящее «все своё ношу с собой» подвело его под статью УК РФ. Сегодня транспортные полицейские задержали горожанина с довольно внушительным пакетом марихуаны. Согласно проведенной экспертизы вес содержимого составил более килограмма.

Транспортные полицейские, заметили нарушителя находясь на маршруте патрулирования. Вблизи железнодорожных путей они обратили внимание на мужчину, который был схож по приметам, указанным в ориентировке.

- Полицейские остановили прохожего, но при общении гражданин заметно нервничал. Документов при нём не оказалось, поэтому было решено доставить его в дежурную часть Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте. При личном досмотре у него был обнаружен полимерный пакет с растительной массой со специфическим запахом, - рассказали в транспортной полиции.

По заключению эксперта обнаруженное оказалось марихуаной, вес которой составил более 1,3 кг. Правоохранители установили, что задержанный 39-летний житель Улан-Удэ собрал наркотик вблизи одного из сел Тарбагатайского района для личного потребления и без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Транспортная полиция Прибайкалья