Неправильный выбор

Бурятия не перестает удивлять своей альтернативной амбициозностью. Регион, с одной стороны, выделяется на фоне всех остальных природно-ресурсным потенциалом, готов потягаться в сфере промышленности, имеет огромные перспективы для развития международного туризма. С другой же - он постоянно оказывается в удручающих топах.«Таежная, озерная, степная» то рухнет на дно рейтинга по качеству жизни (81-е место из 85 возможных), то возглавит таблицу наиболее пьющих субъектов страны (первое место из 85 возможных). Печальнее всего видеть нашу республику в подборке регионов «с неблагополучной ситуацией по суицидам».Последние данные гласят, что в 2023 году среди населения нашей республики зарегистрирован 281 случай преднамеренных самоповреждений (включая суициды): 124 - в городе и 157 - в селах.- Статистика - вещь неоднозначная. Многое зависит от того, кто как считает. Считать можно по-разному. Но то, что проблема детских суицидов актуальна, это бесспорно. И неважно, какое количество указывается по статистике. Каждый случай, во-первых, это большое горе. Во-вторых, он в обязательном порядке требует принятия срочных и действенных мер, - говорит медицинский (клинический) психолог, нейропсихолог, региональный координатор общественного движения «Волонтеры-психологи» Бурятии Алена Хамаганова.Тема суицида среди несовершеннолетних в свое время стала предметом комплексного исследования, проведенного по инициативе экс-уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Татьяны Вежевич. Тогда специалисты выявили взаимосвязь между самоубийствами несовершеннолетних и их противоправным поведением, асоциальным образом жизни и социальным неблагополучием (включая сиротство, одиночество, утрату коммуникативных связей и низкий уровень доходов).Вскоре после этого начали появляться разного рода программы: межведомственная - «По профилактике аутодеструктивного (суицидального) поведения несовершеннолетних в Республике Бурятия 2024 - 2027 гг.» и государственная - «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Бурятия на 2021 - 2030 гг.».- Статистика показывает, что Бурятия в последние годы стабильно входит в пятерку регионов страны, где самый высокий уровень суицидов в детско-подростковой среде, и данная тенденция, к сожалению, не снижается, а в некоторых районах растет.Ежегодно в республике фиксируется более 100 попыток ухода из жизни среди несовершеннолетних. В 80% случаев подобное поведение в детско-подростковом возрасте обусловлено внутрисемейными конфликтами. Поэтому необходимо обучать новым методам работы руководителей образовательных организаций, классных руководителей, социальных педагогов, родителей, а также внедрять разработку и тиражирование методических материалов по данной теме.Профилактических программ много, они есть и в Бурятии. Цель номер один прописана в них черным по белому - снижение числа суицидов, числа попыток, числа рецидивов. Однако качественного изменения ситуации специалисты пока не добились.Минувшая неделя отличилась от всех остальных сразу двумя вопиющими инцидентами со смертельным исходом. Ночью на ул. Ключевской с балкона многоэтажного дома упали два человека (по неофициальным данным, 19-летняя девушка и 16-летний парень) - оба погибли на месте. Уже днем на ул. Смолина упал другой человек, тоже подросток.Стоит отметить, что инцидент на ул. Ключевской не первый. Два года назад с верхнего этажа того же подъезда упали две несовершеннолетних девочки (обе младше 15 лет). После того, как случай вновь повторился, соседи по дому даже задумывались о том, чтобы прибегнуть к помощи священнослужителей и провести в многоэтажке обряд очищения.Представители правоохранительных ведомств произошедшее не комментируют. Ссылаются на то, что данные предварительного расследования не подлежат разглашению.Общественность же тем временем, разумеется, эти события не оставила без внимания. В комментариях под трагичными новостями часть людей высказывается довольно-таки саркастично, уповая на «весеннее обострение». Однако некоторые граждане с толикой печали выражают осуждение в отношении произошедшего. Например, одна из горожанок поделилась тем, что на днях побывала в одном из приемных покоев города и стала свидетельницей удручающей ситуации: «…за два часа двое с попытками суицида - молодой парень и отец нескольких малолетних детей… как успела понять, вместе в коридоре находились. Как же надо не ценить жизнь, чтоб так бестолково от нее отказаться…». Не согласиться с ее высказыванием нельзя.Суицид является неправильным выбором, поскольку любая сложная ситуация всегда имеет несколько возможных вариантов решения.Многие клинические психологи, обсуждая в многочисленных интервью тему суицидов среди разных социальных слоев населения, отмечают, что люди на самом деле не хотят умирать. При этом эксперты, как правило, выделяют одни и те же причины трагических решений.- Тяжелые периоды, безусловно, случаются. По моему субъективному мнению, первейшая причина неправильного выбора исходит из сформировавшейся атмосферы в семье. Причем случиться трагедия может совершенно в любой семье, как в благополучной, так и в неблагополучной, - говорит медицинский (клинический) психолог Алена Хамаганова. - Мне кажется, что человека от суицидальных попыток в первую очередь способны удержать крепкие взаимоотношения, крепкий контакт с семьей.Сформировать подобное сегодня непросто. Как ни крути, но перед современными родителями сейчас стоят совершенно иные задачи: заработать деньги, оплатить вечно растущие счета, погасить ипотечные платежи и другие кредиты. Сделать все это довольно сложно, особенно когда, по официальным данным, средняя заработная плата в республике составляет порядка 73 тыс. рублей.- Дополнительной причиной, помимо семейного фактора, являются индивидуальные особенности нервной системы, - подчеркивает региональный координатор общественного движения «Волонтеры-психологи» в Бурятии. - Немаловажную роль играет среда, в которой живет и развивается человек. В СССР тема суицидов табуировалась, никто ее не тиражировал, дабы не появлялось подражающее поведение. Это вполне разумно, ведь у подростков практически отсутствует жизненный опыт. Для человека без опыта суицид - это ложный способ решить проблему. Именно поэтому родители должны больше разговаривать с детьми, помогать им находить выход из трудных жизненных ситуаций, делиться своим опытом решения тех или иных проблем.- Мне кажется, обратить внимание на опыт Башкирии будет нелишним. Там за восемь лет количество суицидов снизилось аж в 2,5 раза. Если в 2011-м на каждые 100 тыс. населения республики приходилось 60 добровольных уходов из жизни, то в 2019 году этот показатель составил 24 случая. Считаю, что их работа по профилактике колоссально снизила суицидальную активность, - полагает нейропсихолог. - Насколько я знаю, они обучали педагогов выявлять симптоматику суицидальных признаков. Потому что родитель не всегда может заметить изменения в поведении своего ребенка, а учитель со стороны может. Условно, подросток всегда был шумным на уроках, как вдруг затих на неделю.По шапке получают все - и правительство, и министерства, и нижестоящие ведомства, и полиция, и школы, и педагоги.- Проблема суицида среди подростков действительно сложная, и она должна одномоментно решаться на разных уровнях. Пришло время подключаться родителям. Отложить свой телефон и провести время с ребенком. И это не должно быть просто для «галочки», это должно быть качественно, искренне. Родителям должно быть по-настоящему интересно, что происходит в жизни ребенка, - подводит итоги Алена Хамаганова. - Наш век скоротечен, а на заработанные деньги время не купишь. Что ваш ребенок будет вспоминать о своем детстве? Как он родителей вечно не видел или как они от него отмахивались при очередном рабочем созвоне? Внутренняя боль накапливается по крупицам. Только близкие люди могут это предотвратить.