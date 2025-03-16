48 дней праведности

Как выяснилось, некоторые кафе и рестораны включают в свое меню постные блюда, учитывая разные потребности своих посетителей. Например, можно угоститься постными борщами, крем-супом из тыквы на кокосовом молоке, нутовым супом с грушей, митболами из растительного фарша, гречневой лапшой с растительными фрикадельками и многими другими блюдами из постного меню. Мы прошлись по кафе и ресторанам города, чтобы воочию посмотреть ассортимент постного меню и немного поговорить с представителями общепита. Где-то ответили, что, несмотря на невысокий спрос на постные блюда, они ежегодно добавляют вкладку в основное меню.







Великий пост - это самый строгий и продолжительный для православных христиан период. Как утверждает Бурятская епархия, это время для духовного подвига и особенно усердной молитвы. В этом году он начался 3 марта и закончится 19 апреля. Мы решили узнать у священнослужителя Бурятии, в чем заключен глубинный смысл Великого поста, соблюдают ли его обычные люди и что готовы предложить наши кафе и рестораны в этот период.Конфессиональный состав населения Бурятии достаточно разнообразный, но больше половины его, а точнее 51,8%, представлено христианскими конфессиями. Из них православие составляет 32%, старообрядчество - всего 0,9 %, оставшиеся проценты - католики, протестанты, евангельские христиане. Таким образом, православных христиан подавляющее большинство, а значит и пост держащих внушительное количество.- Великий пост готовит православного христианина к встрече праздника праздников - Пасхе Христовой - Светлому Христову Воскресению. Великий пост - это время покаяния, когда на фоне ограничения в пище, усиленной молитвы и воздержания от развлекательных мероприятий человек пытается заглянуть в свое сердце, чтобы увидеть там причину собственных бед - грех. И всеми силами и с Божьей помощью его искоренить, - комментирует смысл поста настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы п. Заиграево иерей Константин Языков.Как отмечает священнослужитель, важной частью христианской жизни является подвиг - усилие человека над собой для борьбы с грехом. Поскольку человек состоит из тела и бессмертной души, то любая телесная деятельность отражается на духовном состоянии. Невозможно изменить в лучшую сторону свои привычки, мысли на словах и на деле, если человек не пытается дисциплинировать себя телесно, не учится воздержанию. В этом смысл христианской аскетики. Поэтому в Великий пост важно не только ограничение в еде, но и духовный труд, выраженный в молитве, участии в богослужениях и церковных таинствах, чтении Святого Евангелия и духовной литературы, делах милосердия и исполнении святых Христовых заповедей.В совокупности данные усилия преображают человека, помогая ему хотя бы немного достичь цели жизни христианской - единение со Христом, уверяет Константин Языков.Как оказалось, продолжительность Великого поста, установленного еще в апостольские времена, была значительно меньше. Первоначально он длился всего лишь от 24 до 40 часов. В этот период христиане полностью отказывались от какой-либо пищи.- Но уже с пятого века установилась практика поститься 40 дней, в подражание посту Иисуса Христа в пустыне перед выходом на проповедь.Великий пост также именуют Святая Четыредесятница. Однако заметим, что 40 дней это еще не весь пост. В течение поста есть два праздничных дня - Лазарева суббота и Вербное воскресенье, в которые даются послабления в пище. Особняком, как отдельный и важный период в году, стоит Страстная Седмица, которая предваряет праздник Пасхи, каждый из дней которой именуется Великим. Таким образом, продолжительность Великого поста - в целом 48 дней, - уточнил настоятель православного храма.Во время Великого поста нельзя употреблять мясо и мясные изделия, в том числе сосиски, колбасу, паштет, рыбу и морепродукты (за исключением особых дней. - Прим. ред.), сладости, яйца, в том числе мучные изделия, в составе которых есть яйца, молочные продукты и сливочное масло.Самые большие ограничения приходятся на первую неделю поста и каждые последующие среду и пятницу. В эти дни нельзя употреблять даже растительное масло, а еда должна быть желательно сырой. По субботам и воскресеньям разрешается вареная еда с маслом. Имеется специальный календарь, по которому можно сверять ограничения.- Думаю, подавляющее большинство стремится относиться к Великому посту серьезно, равно как и к другим церковным постам, и по мере своих сил соблюдает предписанный церковным уставом порядок поста. Послабление в посте может быть дано по медицинским показаниям ввиду болезни, по согласованию со священником. Также беременные и кормящие женщины могут не поститься. Если человек занят тяжелым физическим трудом, он тоже может взять послабление в посте. Однако пост - понятие не только гастрономическое. Пост это не диета, а духовный труд. Поэтому, если по разным уважительным причинам делаются послабления в пище, нужно стремиться восполнить этот пробел иной мерой воздержания, - отмечает Константин Языков. - Сейчас крайне важно брать информационный и цифровой пост, стараясь меньше времени проводить в телефоне, компьютере и прочих гаджетах. Ведь все это стало для современного человека настоящей зависимостью. А пост призван избавить человека от привязанности к земному и привязать человеческое сердце к Богу.Помимо ограничения в еде, во время поста не рекомендуется: негативно мыслить, ссориться, ругаться с окружающими, впадать в агрессию; завидовать, быть высокомерным, относиться к людям эгоистично; курить, употреблять горячительные напитки; иметь половые связи; лениться, грустить, погружаться в депрессию; обманывать, осуждать и поучать.- Очень полезно на время поста помимо ограничения в пище избрать себе посильную цель, например, прочитать Евангелие с толкованием или творить больше дел милосердия, научиться терпеть недостаток ближнего, отучить себя материться или осуждать, научиться бороться с греховными помыслами, научиться искренне молиться, увидеть собственные грехи и раскаяться в них.Поэтому настрой должен быть таким: «Хочу, чтобы в конце поста с Божией помощью я стал хотя бы немного лучше», - поясняет иерей Константин.- Мы уверены, что каждый гость должен иметь возможность выбрать то, что ему по душе, - ответили представители ресторана «Тэнгис».- Могу точно сказать, что примерно несколько лет назад пост был на пике популярности в нашем городе. Во время Великого поста наши повара с утра до вечера успевали готовить блюда только из постного меню. Люди приходили в наше кафе толпами. Как мне кажется, в тот период стало модно соблюдать правильное питание, и люди начали еще и поститься, - поделилась своими мыслями сотрудница кафе в центре города. - Но сейчас такое ощущение, что некий хайп прошел. Несмотря на низкий спрос, мы все равно добавляем в этот период постное меню, чтобы удовлетворить разные потребности наших посетителей, в том числе постящихся. Но самое популярное блюдо в период поста - это жареная картошка с грибами.Со слов представителя церкви, мода на пост в секулярном обществе это лишь часть популярной тенденции из сферы ЗОЖ, в которую пытаются вобрать и православные посты для исключительно телесного оздоровления, но не духовного возрастания. Без веры, то есть без цели духовного совершенствования – это всего лишь диета, не более того.Для некоторых неправославно верующих, но придерживающихся вегетарианства время Великого поста это прекрасный повод пойти в кафе, когда в кои-то веки есть нормальный выбор для таких людей.- Я решил попробовать держать 40-дневный пост на воде и сухарях, правда это было очень давно. Помню, что первая и вторая недели оказались сложными. Мои мысли были только о мясе. Просыпался, думая о мясе, и засыпал, мечтая о куске мяса. У меня зудели клыки. Проступил стоматит, по телу появились прыщи, а под правым веком твердое белесое и маленькое образование вызывало ощущение песчинки в глазу. У меня ломило суставы и сводило мышцы. Были слабость и бессилие. Любой запах пищи вызывал приступ голода. Путались мысли. Третья и четвертая недели оказались легче, - делится своим давним опытом поста преподаватель по йоге Базар Осоров.Его организм прошел стадию интоксикации шлаками. Очистившись, мужчине стало проще жить. Тело будто бы полегчало, ушло чувство тяжести в желудке, упростился процесс дыхания и обострилось обоняние. В том числе сознание стало чистым, а ум спокойным.- Физически я ослаб, но было чувство, что мои волевые качества возросли. Я стал степеннее. Прежде чем что-то сделать, думал, как это выполнить минимальными усилиями. Мое настроение стало ровным и стабильным. В пятую неделю я полностью привык к своему новому состоянию. Было чувство, что я не просто очистился от шлаков, а переварил что-то глубинное внутри себя. Я был в предвкушении окончания поста, — говорит йогин Базар Осоров. - Сделал вывод, что для подобных экспериментов необходимо прежде выполнить более щадящее очищение, а затем выполнять голодание на воде и сухарях. Позже я пробовал голодать всухую трое суток. И это проще, чем на воде. Раньше я не знал, что Великий пост можно держать на каше и молоке и прочих постных блюдах. В свое время мне попалась информация только о посте на воде и сухарях.- Но если вдруг нарушить пост, то это грех. Конечно, не смертный, но все же нежелательный, утверждает священнослужитель. По тем или иным причинам такое может случиться. Для православного христианина есть исповедь – «Таинство Покаяния», в котором человек при свидетельстве священника открывает душу Богу и кается в своих грехах. Если человек нарушил пост, это не значит, что нужно все забросить. Покайся и постись дальше, впредь не нарушая его строгости, - подытоживает Константин Языков.Пост - это ограничения не только в еде, в развлечениях и от других зависимостей. Для верующих это прежде всего духовный подвиг и возможность самопознания. Не зря он начинается в начале весны, когда природа начинает оживать после долгой зимы. Это время для пробуждения, чтобы стать лучше.