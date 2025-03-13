Жителей Бурятии зовут на праздник «Зимние забавы в Чивыркуе» (возрастное ограничение 6+). Мероприятие состоится 22 марта в местности Монахово на территории Забайкальского национального парка.

- Приглашаем всех на праздник «Зимние забавы в Чивыркуе», который состоится 22 марта в местности Монахово на территории Забайкальского национального парка, - сообщили сотрудники нацпарка.

В рамках праздника для гостей пройдет ряд увлекательных конкурсов, среди которых соревнования по любительскому подлёдному лову «Чивыркуйская рыбалка» (0+), «Чивыркуйская ватрушка» на лыжах и с клюшками (0+), командные соревнования «Байкальский метлобол» (6+), конкурс-дефиле «Заповедный Байкал» (0+).

Старт главного конкурса «Чивыркуйская рыбалка» - в 10.00. Начало праздничной программы - в 12.00.

- В этом году полюбившейся всем за много лет конкурс «Чивыркуйская ватрушка» было решено разбить на три этапа: традиционный, пробежка с ватрушкой на лыжах, гольф. Благодаря такому разнообразию, в числе победителей будут не просто самые быстрые команды, но и самые ловкие и расторопные, - отметили в нацпарке.

Инвентарь для новых этапов (лыжи, клюшка с мячами) будет предоставлен организаторами, но тюбинг у каждой пары участников должен быть свой или арендованный на месте. Его нужно будет обязательно проверить перед забегом.

Положения о конкурсах смотрите на сайте «Заповедного Подлеморья».

Возрастное ограничение 6+

Фото:Номер один