Житель Улан-Удэ засудил автосервис за некачественный ремонт

В Улан-Удэ судебные приставы помогли горожанину вернуть деньги за некачественный ремонт автомобиля. В СТО, куда мужчина обратился из-за неисправности автоматической коробки передач, машину ремонтировали трижды. Но каждый раз после того, как автовладелец забирал ее из мастерской, она в тот же день снова ломалась.Мужчину такая ситуация не устроила, и он был вынужден обратиться суд, потребовав взыскание убытков за некачественный ремонт. Оценив представленные доказательства, суд встал на его сторону. Автосервис обязали возместить горожанину убытки за некачественный ремонт, расходы на оплату услуг эксперта, компенсацию морального вреда и штраф за неисполнение требований потребителя. Общая сумма составила 206 тысяч рублей.«В ходе исполнительного производства судебные приставы наложили арест на банковские счета автосервиса. Денежных средств на них оказалось достаточно для погашения долга. На сегодняшний день вся сумма перечислена взыскателю», - сообщили в УФССП Бурятии.