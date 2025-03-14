В Улан-Удэ проект мусоросортировочной станции почти готов

Проектирование мусоросортировочной станции в Улан-Удэ вышло на завершающую стадию. В настоящее время проектная документация уже передана на проверку в Госэкспертизу, сообщили в Управлении капитального строительства правительства Бурятии (УКС).Как рассказали в УКСе, проектировщики разработали информационную модель объекта, которая поможет снизить лишние затраты при строительстве и сделать процесс возведения более прозрачным. Кроме этого, ТИМ-модель позволит контролировать объект на всех этапах его жизненного цикла: от проектирования до эксплуатации.- Мощность станции по переработке мусора составит почти 200 тысяч тонн отходов в год. Комплекс обеспечит сортировку всего объёма твердых коммунальных отходов, поступающих с Улан-Удэ, а также Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского районов. Построить объект планируют рядом с мусорным полигоном в селе Нижний Саянтуй, - сообщил начальник Управления капитального строительства Анатолий Урбанов.При проектировании мусоросортировочной станции специалисты предусмотрели различные элементы, такие как участок дробления крупногабаритных отходов, посты отбора пластика, бумаги, картона, металла и стекла, а также пресс для прессования вторсырья. Для обеспечения станции теплом запланирована газовая котельная.