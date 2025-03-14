В Улан-Удэ известный ресторан прикрыли за грубые нарушения

В Улан-Удэ приостановлена работа ресторана «Генацвале» на улице Ключевская. Там выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для здоровья потребителей.«На предприятии нарушалась поточность технологических процессов, прием продукции и продовольственного сырья осуществлялся без маркировки. Медицинский осмотр и вакцинация работниками пройдены не в полном объеме, у части сотрудников отсутствовали личные медицинские книжки. В заведении нарушался дезинфекционный режим, а производственный и технологический инвентарь не был промаркирован. Также не отслеживался температурный режим хранения продуктов», - перечислили обнаруженные нарушения в Роспотребнадзоре Бурятии.По итогам проверки в отношении ресторана возбудили административное дело. Рассмотрев его, суд вынес постановление приостановить работу заведения на срок до 90 суток.