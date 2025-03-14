Общество 14.03.2025 в 17:15

В Улан-Удэ известный ресторан прикрыли за грубые нарушения

Они создавали угрозу для здоровья клиентов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ известный ресторан прикрыли за грубые нарушения
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ приостановлена работа ресторана «Генацвале» на улице Ключевская. Там выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для здоровья потребителей.

«На предприятии нарушалась поточность технологических процессов, прием продукции и продовольственного сырья осуществлялся без маркировки. Медицинский осмотр и вакцинация работниками пройдены не в полном объеме, у части сотрудников отсутствовали личные медицинские книжки. В заведении нарушался дезинфекционный режим, а производственный и технологический инвентарь не был промаркирован. Также не отслеживался температурный режим хранения продуктов», - перечислили обнаруженные нарушения в Роспотребнадзоре Бурятии.

По итогам проверки в отношении ресторана возбудили административное дело. Рассмотрев его, суд вынес постановление приостановить работу заведения на срок до 90 суток.

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