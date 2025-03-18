Общество 18.03.2025 в 15:22
Жителей Бурятии просят помочь многодетной семье
Из-за пожара семья учителей осталась без вещей и крыши над головой
Текст: Андрей Константинов
Пожар в улусе Улюн Баргузинского района, случившийся 14 марта, полностью уничтожил большой дом многодетной семьи. У них сгорели все личные вещи, мебель и техника.
«Владимир и Светлана всю жизнь посвятили себя детям: глава семьи – учитель физики в Улюнской средней школе, также руководит секцией по стрельбе из лука. Светлана – завуч по воспитательной работе в Элэсунской школе Курумканского района. Они воспитывают двух сыновей и двух дочерей», - рассказали в телеграм-канале «Баргузин-инфо.24/7».
Всех неравнодушных жителей Бурятии просят оказать помощь пострадавшей от пожара семье. Реквизиты для перечислений можно посмотреть в телеграм-канале «Баргузин-инфо.24/7».
«Владимир и Светлана всю жизнь посвятили себя детям: глава семьи – учитель физики в Улюнской средней школе, также руководит секцией по стрельбе из лука. Светлана – завуч по воспитательной работе в Элэсунской школе Курумканского района. Они воспитывают двух сыновей и двух дочерей», - рассказали в телеграм-канале «Баргузин-инфо.24/7».
Всех неравнодушных жителей Бурятии просят оказать помощь пострадавшей от пожара семье. Реквизиты для перечислений можно посмотреть в телеграм-канале «Баргузин-инфо.24/7».
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