Общество 18.03.2025 в 16:02

Лесники Бурятии объясняют жителям о правилах нахождения в лесу

С наступлением тепла граждане чаще посещают лесной массив
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Текст: Служба информации "Номер один"
Лесники Бурятии объясняют жителям о правилах нахождения в лесу

Лесники Бурятии продолжают профилактическую работу с населением. С наступлением тепла граждане чаще посещают лесной массив.

Чтобы не допустить пожаров в лесу, важно соблюдать установленные правила для недопущения возгораний.

- К сожалению большинство лесных пожаров в весенний период возникает из-за неосторожного обращения с огнем. Не жгите сухую траву, воздержитесь от разведения открытого огня, пользуйтесь исправной техникой. Санитарная безопасность, тоже важный момент для здоровья леса, оставленный мусор, свалки, также могут стать причиной пожаров, - говорят сотрудники лесхоза.

Кроме того, лесники напомнили гражданам о правилах сбора валежной древесины.

- Не пытайтесь самостоятельно устранить лесной пожар. В случае обнаружения очагов или задымления обращайтесь в ближайшее лесничество, звоните по номеру телефона горячей линии лесной охраны 20-44-44, - сказали в агентстве лесного хозяйства.

 

Фото: РАЛХ

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