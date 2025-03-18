Лесники Бурятии объясняют жителям о правилах нахождения в лесу

Лесники Бурятии продолжают профилактическую работу с населением. С наступлением тепла граждане чаще посещают лесной массив.

Чтобы не допустить пожаров в лесу, важно соблюдать установленные правила для недопущения возгораний.

- К сожалению большинство лесных пожаров в весенний период возникает из-за неосторожного обращения с огнем. Не жгите сухую траву, воздержитесь от разведения открытого огня, пользуйтесь исправной техникой. Санитарная безопасность, тоже важный момент для здоровья леса, оставленный мусор, свалки, также могут стать причиной пожаров, - говорят сотрудники лесхоза.

Кроме того, лесники напомнили гражданам о правилах сбора валежной древесины.

- Не пытайтесь самостоятельно устранить лесной пожар. В случае обнаружения очагов или задымления обращайтесь в ближайшее лесничество, звоните по номеру телефона горячей линии лесной охраны 20-44-44, - сказали в агентстве лесного хозяйства.

Фото: РАЛХ