В Бурятии ждут возвращения «Тойоты»

Уже в апреле состоится долгожданная вторая встреча с дилерами, на которой будут обсуждаться операционные планы по возвращению Toyota в Россию. Об этом сообщает «АвтоВзгляд» со ссылкой на заверения разных источников. В Бурятии же планы по возвращению продаж новых японских автомобилей с левым рулем восприняли со сдержанным оптимизмом.Toyota в феврале провела закрытый саммит в ОАЭ, на котором компания пообещала вернуться в Россию как только наладится ситуация. Теперь планируется вторая встреча с более конкретными планами.Напомним, еще с августа 2023 года в Японии вступил в силу запрет на поставки в Россию ряда категорий автомобилей. Эта мера оказалась принята в рамках исполнения введенного в июне 11-го пакета антироссийских санкций. Япония, входящая в коалицию крупнейших западных стран, была вынуждена присоединиться к ним, при этом понесла колоссальные потери.До 2022 года японские корпорации являлись одними из лидеров на российском рынке. Больше всего автомобилей продавала Toyota, которая построила в Санкт-Петербурге свой завод. А выпускаемые там кроссовер RAV4 и седан Camry неизменно входили в топ-25 самых популярных моделей в стране. В 2022 году Toyota была в пятерке крупнейших автомобильных компаний в России и уступала только Lada, корейским Hyundai и Kia, а также французской Renault.Постепенно российский рынок был фактически отдан китайцам на захват. А прибыли японских компаний оказались принесены в жертву санкционной политике. В итоге, когда появилась надежда на снятие санкций, прежде всего американских, японцы начали прощупывать варианты возврата.Сейчас официально запрещены поставки машин в Россию с двигателями объемом более 1,9 литра, гибридов вне зависимости от объема ДВС и электромобилей. Ограничения касаются как новых, так и подержанных автомобилей. Также под запрет попали грузовые и грузопассажирские модели, включая малокубатурные, попадающие в самой Японии под определение кей-каров. Нельзя экспортировать в Россию и шины для грузовых автомобилей.В результате многие потенциальные покупатели новых автомобилей решили подождать возврата японских. И продажи «китайцев», которые монополизировали рынок и взвинтили цены, пользуясь отсутствием альтернативы в виде японских, корейских и западноевропейских авто, резко снизились с начала этого года.Неслучайно российские продавцы китайских автомобилей занервничали и вдруг начали уверять потребителя, что ждать прихода японских машин не стоит и лучше, дескать, прямо сейчас покупать китайские.- Россиянам не стоит в ближайшее время ждать возвращения иностранных автомобильных брендов, поскольку на это потребуется не один год, - сказал представитель компании «Рольф» Николай Иванов.По его словам, после появления новостей о возможной отмене санкций многие россияне начали отказываться от приобретения новых машин, ожидая, что в скором времени западные бренды снова будут представлены на российском рынке.Потенциальные покупатели новых автомобилей в Бурятии также ждут отмены санкций, но не питают особых иллюзий по поводу сроков.- Каких-либо препятствий в возвращении западных и японских брендов в Россию, я думаю, не будет, поскольку правительство нашей страны заинтересовано в «прежней жизни», когда граждане могли приобретать относительно недорогие иностранные автомобили, поскольку тогда была высокая конкуренция. Сейчас ее практически нет и цены на авто действительно очень высокие, в том числе из-за дорогой логистики, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Поэтому если японские власти отменят запрет на поставку автомобилей после снятия американских санкций, то, я думаю, они вернутся в Россию с весьма привлекательными ценами для потребителей. Чтобы за счет демпинга потеснить китайских автопроизводителей.Эксперты полагают, что японцы могут укрепиться на российском рынке за счет гибридов, электромобилей и премиальных марок. А также компактных городских малолитражек, которые китайцы в Россию не поставляют (маржа с больших машин всегда выше, поэтому китайцы продают нам то, что им выгоднее всего).Руководитель улан-удэнского предприятия по продаже аукционных машин «Авто БП» Дмитрий Парамонов полагает, что «даже если завтра «Тойота-центр» откроется в Иркутске, вряд ли там будут очереди за новыми машинами».- На авторынке российском сегодня большой спад. Главная причина - высокие процентные ставки. Одни не могут взять автокредиты, те же, кто имеет деньги, держат их на депозитах и не обновляют авто. Еще одна часть, которая могла бы продать машину по схеме трейд-ин, также не в состоянии это сделать, поскольку спрос на рынке подержанных авто значительно упал. Старое не продать и новое не купить. Когда начнет меняться ситуация в экономике и снизится ключевая ставка ЦБ до приемлемых параметров, тогда рынок оживет. Но не ранее 2026 года, - заметил Дмитрий Парамонов.Он также отметил, что, «несмотря на введенные санкции, любой санкционный японский, американский или европейский автомобиль можно завезти через третьи страны, в том числе через Монголию. Возникает только вопрос сроков и цены, поскольку за счет более сложной логистики эти автомобили обходятся несколько дороже».