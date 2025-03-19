Общество 19.03.2025 в 10:07
Ребенку участника СВО в Бурятии помогли устроиться в детский сад рядом с домом
Супруга бойца СВО для этого была вынуждена обратиться к Уполномоченному по правам человека
К Уполномоченному по правам человека в республике Бурятия обратилась супруга участника СВО с проблемой устройства в детский сад ребенка.
Она рассказала, что их младшему ребёнку была оформлена путевка в детский сад рядом с домом, но из-за отсутствия финансирования на дополнительные места ребенок не был зачислен в детский сад.
Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова инициировала проведение прокурорской проверки. По итогам проверки прокуратура Иволгинского района обязала начальника МКУ «Иволгинское районное управление образования» устранить все нарушения и устроить ребенка в детсад.
По его итогам ребёнок участника СВО был принят в дошкольное учреждение в соответствии с выданной путёвкой.
Фото: Номер один