Общество 19.03.2025 в 10:07

Ребенку участника СВО в Бурятии помогли устроиться в детский сад рядом с домом

Супруга бойца СВО для этого была вынуждена обратиться к Уполномоченному по правам человека
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ребенку участника СВО в Бурятии помогли устроиться в детский сад рядом с домом

К Уполномоченному по правам человека в республике Бурятия обратилась супруга участника СВО с проблемой устройства в детский сад ребенка.

Она рассказала, что их младшему ребёнку была оформлена путевка в детский сад рядом с домом, но из-за отсутствия финансирования на дополнительные места ребенок не был зачислен в детский сад.

Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова инициировала проведение прокурорской проверки. По итогам проверки прокуратура Иволгинского района обязала начальника МКУ «Иволгинское районное управление образования» устранить все нарушения и устроить ребенка в детсад.

По его итогам ребёнок участника СВО был принят в дошкольное учреждение в соответствии с выданной путёвкой.

 

Фото: Номер один

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