Ребенку участника СВО в Бурятии помогли устроиться в детский сад рядом с домом

К Уполномоченному по правам человека в республике Бурятия обратилась супруга участника СВО с проблемой устройства в детский сад ребенка.

Она рассказала, что их младшему ребёнку была оформлена путевка в детский сад рядом с домом, но из-за отсутствия финансирования на дополнительные места ребенок не был зачислен в детский сад.

Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова инициировала проведение прокурорской проверки. По итогам проверки прокуратура Иволгинского района обязала начальника МКУ «Иволгинское районное управление образования» устранить все нарушения и устроить ребенка в детсад.

По его итогам ребёнок участника СВО был принят в дошкольное учреждение в соответствии с выданной путёвкой.

Фото: Номер один