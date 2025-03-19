В Бурятии в кадр фотоловушки попался зверь похожий на кенгуру

В Бурятии в кадр фотоловушки попался зверь по внешним очертаниям очень похожий на кенгуру. В группе «Заповедного Подлеморья» предлагают разгадать загадку кто же это и написать свои варианты.

Фотоловушка сработала во Фролихинском заказнике. Чтобы облегчить задачу в Баргузинском заповеднике дают подсказки

– Зверь не относится к семейству оленей, но имеет с ними схожие черты. Длина тела менее метра, хвост не видно, но он есть (очень короткий и скрыт в шерсти), подпольная кличка «сибирский кенгуру». Чуть позже мы покажем зверя во всей красе и расскажем, кто это, - пишут в группе «Заповедного Подлеморья».

Фото: «Заповедное Подлеморье»