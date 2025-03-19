Ловись, сосуля, большая и маленькая

Представьте: работает в городе коммунальщик. Работы много, выходных мало, ни поохотиться, ни порыбачить. И вот древняя жажда добычи копится от месяца к месяцу, от года к году. И, в конце концов, взрывается гениальной идеей: а давайте закидывать удочки на сосульки!

Именно так сегодня в Улан-Удэ борются с сосульками. Точнее, пока что передовую инновацию внедрила управляющая компания, обслуживающая дома на 3-м участке станции Дивизионная.

- Сначала обязательно нужно огородить территорию примерно на три-четыре метра от дома. Затем происходит удаление сосулек с помощью немного переделанной удочки. Работа проводится ежедневно, так как сосульки нарастают, и раз в два-три дня мы проводим чистку, — сказал директор управляющей организации «СтройКомСервис» Максим Калинин.

Улов у коммунальщиков хороший. Зато можно сфотографироваться с самой здоровенной сосулькой и устроить соревнование - кто «поймает» самую большую. Не байкальская рыбалка, конечно, но на безрыбье и сосуля – рыба.