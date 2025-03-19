Общество 19.03.2025 в 11:30

270 участников СВО подали заявки на участие в программе «Патриоты Бурятии»

Учёба для прошедших отбор участников СВО начнётся с 1 июля
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Текст: Служба информации "Номер один"
270 участников СВО подали заявки на участие в программе «Патриоты Бурятии»

Уже 270 заявок подано от участников специальной военной операции на участие в программе «Патриоты Бурятии». Учёба для прошедших отбор участников СВО начнётся с 1 июля и будет продолжаться до января следующего года. В программе более 500 учебных часов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил важность образовательной программы для участников и ветеранов специальной военной операции: «Данная программа направлена на привлечение потенциала наших ребят, наших героев, которые показали, что они – настоящие патриоты».

Учебный курс «Патриоты Бурятии» был сформирован на основе методик федеральной программы «Время героев» и включает в себя 4 образовательных модуля: государственная политика и система государственного управления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления.

В рамках обучения будут проходить и межмодульные мероприятия.

- Много внимания мы будем уделять развитию индивидуально-личностных качеств участников, у каждого будет свой вектор развития, который мы будем стараться улучшать, – отметила советник главы Бурятия, куратор программы «Патриоты Бурятии» Лариса Гончикова.

Для участия в образовательной программе необходимо зайти в личный кабинет и заполнить анкету на сайте ПАТРИОТЫБУРЯТИИ.РФ.

Заявки принимаются до 28 марта.

 

Фото: Номер один

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