Жители частных домов в Бурятии могут воспользоваться приложением «Госуслуги Дом»

Приложение «Госуслуги Дом», ранее доступное только собственникам квартир в многоквартирных домах, регулярно пополняется новыми возможностями. Теперь приложением могут воспользоваться и собственники индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки.

Данные о недвижимости, на которую оформлено право собственности и которая внесена местной администрацией в ГИС ЖКХ, загружаются автоматически.

- Теперь владельцы домов подключенных к центральному тепло- и водоснабжению также могут управлять своим жильем в одном окне. Собственники индивидуального жилого дома могут подавать показания счетчиков и заказывать их поверку, оплачивать коммунальные услуги, обращаться в ресурсоснабжающие организации по вопросам работы приборов учета и корректности платежных документов, - отметил Дмитрий Кобунов, и.о. министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.

Кроме того, собственники домов могут предоставлять гостевой доступ к управлению своим домом родственникам или арендаторам. Эта возможность тоже появилась в приложении недавно. При этом 10 тысяч пользователей уже получили гостевой доступ для управления домами, принадлежащими другим собственникам.



- Мы стремимся сделать приложение «Госуслуги Дом» удобным для каждого жителя страны. Подключение индивидуальных жилых домов является важным шагом вперед. На очереди – добавление нежилой недвижимости и муниципального жилья. Мы ведем активную работу над этой функциональностью, чтобы как можно скорее предложить пользователям новые возможности, – комментирует Александр Абрамков, генеральный директор АО «Оператор информационной системы».



Минстрой России совместно с Минцифры проводят системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне – мобильного приложения «Госуслуги Дом». Цифровое решение на базе ГИС ЖКХ развивает АО «Оператор информационной системы». Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Фото: правительство Бурятии