В Улан-Удэ продолжают откачивать лужи

Из-за резкого потепления в Улан-Удэ все тает. Работники комбината по благоустройству работают откачивают лужи почти круглосуточно.

- Работаем практически круглосуточно. Пока все лужи не откачаем - работы не заканчиваются. Для одной лужи требуется примерно шесть заходов,потому что снег тает и вода бежит, - сказал Алексей, водитель-частного транспорта.

Он вместе с рабочими комбината по благоустройству трудится сегодня в центре города: на ул. Советской, Смолина, Балтахинова, Кирова, Ленина и других. В работе задействованы три вакуумные машины и одна мотопомпа. Ещё одна машина отправилась на станцию Дивизионная.

- Уважаемые горожане! Сообщить о необходимости подсыпки и уборки снега с городских улиц можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838. А также через чат-бот: @dispmbukbu_bot, - сказали в мэрии.

Фото: администрация Улан-Удэ