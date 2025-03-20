Приехавший на Байкал афроамериканец катается по озеру на велике

Озеро Байкал становится весьма популярным местом для многих медийных личностей, в связи с чем последнее время здесь побывали многие известные актеры, политики и спортсмены. На этот раз Байкал привлек внимание очень юморного и довольно популярного блогера Никиты, который несколько дней назад приехал на озеро, чтобы поснимать контента для своих соцсетей.

Прекрасно говорящий на русском языке афроамериканец считает себя москвичом, так как родился в столице в годы перестройки, поэтому точно не боится минусовой погоды. На видео он в теплом пуховике и без шапки отправляется кататься по льду Байкала на велосипеде.

Напомним, что немногим ранее на льду Байкала станцевала известная фигуристка Алина Загитова. Чтобы создать красивую и эффектную картинку, она вышла на лед в 30-градусный мороз лишь в одном легком платье. Чуть менее повезло фигуристу Александру Галлямову. Прокатывая свою программу он неудачно поскользнулся на льду озера и сломал ногу.

Фото: скриншот видео ТГ-канал «Одиннадцать»