Когда министром был Черный полковник

Личность, о которой вы сегодня узнаете, оставила в истории правоохранительных органов нашего региона поистине яркий след. Карьера этого человека, отмеченная как высокими достижениями, так и резонансными событиями, представляет собой уникальный пример невероятно сложного и противоречивого пути руководителя в самые трудные для страны времена.Четырехэтажная желтоватая сталинка, объятая политической жизнью нашего города, давно ожидала гостей. Канун очередного весеннего праздника сулил лишь одно - визит представителей МВД по РБ. Действующие сотрудники изо всех сил спешили поздравить 93-летнюю труженицу тыла, вдову бывшего министра внутренних дел с Международным женским днем. Оставалось только войти в одну из представших перед нами парадных. Делегация не успела замешкаться, как вдруг проходящая мимо женщина по-доброму крикнула: «Вы к Ивановой? Вам в эту дверь!». Мы быстренько прошмыгнули внутрь, распаковывая пышный букет и доставая праздничный торт из пакета.Визуально дом не сильно-то и отличался от всех остальных. Про подобного рода строения обычно говорят так: «когда-то был построен чекистами». Неудивительно, ведь зачастую именно они возводили жилые дома для сотрудников Объединенного государственного политического управления (ОГПУ), Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) и т.п. в период с 1930 по 1940 год. Вот и этот трехподъездный был одним из таких. Самым ярким его жильцом являлся ныне покойный уроженец Баяндаевского района Иркутской области Сергей Иванов, скоропостижно ушедший из жизни в 2006 году.- Для нас это стало большой неожиданностью. Он всего лишь чуть-чуть не дожил до 70 лет. Собирался лететь в Москву… - вспоминают его самые близкие родственники. - Знаете, работа у него была очень нервная… Долгое время страдал диабетом, но окончательно его забрала онкология.Вслушиваясь в кулуарные рассказы во время праздничного застолья, достаточно быстро становилось понятно, что многие периоды жизни Сергея Федоровича были вовсе не сахар. Отец погиб на войне, а мать, оставшись совершенно одна с четырьмя маленькими детьми, оказалась вынуждена переехать в деревню к родственникам.- Мой папа был единственным сыном в семье. С малых лет брал на себя всю мужскую работу. Он не часто, но рассказывал мне порой, как в суровые зимы ездил в лес заготавливать топливо. Дрова ведь надо было еще раздобыть, погрузить, привезти, разгрузить, наколоть… затем еще воды натаскать, скотину покормить, а в конце дня сесть за уроки. При этом школа была далеко, о нормальной дороге не шло и речи, но папа ходил туда каждый день дюжину километров, - вспоминает дочь покойного экс-министра Людмила.Во время своего обучения в железнодорожном техникуме Сергей Иванов был старостой группы, членом комитета комсомола и капитаном боксерской команды.- Бокс он просто обожал, да и вообще любил спорт. Его ближайшими друзьями были Георгий Банчиков (заслуженный судья по боксу) и Геннадий Maнжyeв (извecтный пoлитик, пиcaтeль, дипломат, спортсмен), - отметил одну из самых значимых ступеней в карьере Сергея Федоровича зять Алексей Хандархаев.После окончания учебного заведения будущий министр внутренних дел прибыл на Читинский паровозоремонтный завод им. К. Е. Ворошилова (место распределения), где его назначили помощником мастера вагонного дело, а через некоторое время избрали заместителем секретаря комитета комсомола завода.- Где-то спустя два года он перебрался в Улан-Удэ и устроился на Восточно-Сибирскую железную дорогу, там его назначили старшим осмотрщиком вагонов на станцию Гусиное Озеро Селенгинского района. Вскоре его рекомендовали на должность секретаря комитета комсомола узла. Спустя несколько лет первый секретарь райкома КПСС Марк Могнонов предложил ему возглавить районную комсомольскую организацию. Сергей Федорович согласился, и на районной комсомольской конференции был избран первым секретарем райкома ВЛКСМ, - вкратце пересказывают биографию Иванова члены семьи, вспоминая подробности. - Затем первый секретарь Бурятского ОК ВЛКСМ Октябрь Дамбаев предложил ему перейти на работу в аппарат обкома ВЛКСМ. После этого Сергей Федорович был утвержден заместителем заведующего отделом по работе среди рабочей и сельской молодежи, а через год его назначили комсоргом Улан-Удэнского территориально-производственного совхозно-колхозного управления, далее избрали первым секретарем.Иванов, к слову, был первым среди всех секретарей Бурятского обкома ВЛКСМ, которого избрали еще и членом ЦК ВЛКСМ.- Кстати, руководителем республиканского комсомола он проработал относительно недолго, поскольку перешел на службу в Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров Республики Бурятия, где достаточно быстро стал заместителем председателя. В КГБ мой тесть проработал порядка 19 лет, - отметил одну из самых значимых ступеней в карьере Сергея Федоровича зять Хандархаев.Годы неумолимо летели, предвещая очередную смену работы. В 1985-м Иванова назначили на должность министра внутренних дел. Работа выпала на самое тяжелое в истории время - период начала горбачевской перестройки и развала Советского Союза (1985 - 1994 гг.).В Бурятии, как и по всей стране, начались масштабные проблемы с финансированием. Работникам органов внутренних дел перестали выплачивать заработную плату, и они стали массово увольняться - общество постепенно погружалось в преступный хаос. Параллельного с этим заканчивался запас денежных средств на содержание заключенных…- Самой первой из всех колоний восстание подняла детская. Несовершеннолетние взяли в заложники женщину-воспитателя и угрожали расправиться с ней, - вспоминают родственники Сергея Иванова. - Затем произошел пожар на складе лакокрасочных материалов в колонии строгого режима.Узнавая все больше подробностей о жизни экс-министра внутренних дел Бурятии, напрашивался определенный вывод - удержать непростую для тех лет ситуацию Сергей Иванов сумел лишь благодаря дисциплине и последовательности решений. Многие из них были очень рискованными, но приносили свои плоды… Со слов близких родственников, он был ярым противником открытия новых тюрем.- Сергей Федорович жестко отстаивал свою позицию на этот счет, когда вел переговоры с Москвой. Ранее на территории нашей республики было около 15 - 16 колоний, по итогу их количество сократилось до половины. Все благодаря ему, - объясняет зять экс-министра внутренних дел. - Он всегда говорил, что колонии являются организмом, вокруг которого создается своя инфраструктура. Я с этим согласен, ведь при всем этом в места лишения свободы доставляются преступники с разных окраин страны, за ними кочуют их жены, родители. После отсидки «колонисты» зачастую легализуются, обзаводятся связями и создают новые преступные сообщества. Поэтому таких «очагов» должно быть меньше.Тем не менее оставшиеся колонии по-своему пригодились. Иванов стал одним из первых министров, который начал строить жилье для сотрудников.- Он распорядился привезти под конвоем определенное количество заключенных, чтобы те занялись стройкой. Да, это был отчаянный шаг, но зато так появились районные отделы полиции и жилье для сотрудников внутренних дел. Он создавал условия, как мог, и из того, что было… Практически из пустоты, - делятся воспоминаниями родственники экс-министра.На годы его правления выпали в том числе самые резонансные для республики преступления. Например, первое заказное убийство хозяина бара «Интер». Бизнесмена застрелили из пистолета «ТТ», когда он заходил в подъезд своего дома, расположенного неподалеку от места работы. Киллера поймали в кратчайшие сроки - им оказался сотрудник Хабаровского МВД. Можно сказать, что это еще одно доказательство того, почему правоохранительная структура тех лет нуждалась в «кадровой чистке».- Задач перед ним было много, но главной оставалась только одна - сохранить министерство. Иванов знал рядовых сотрудников поименно. Когда происходило то или иное преступление, он всегда говорил: «Поднимите такого-то сотрудника, поставьте задачу ему». Настолько знал кадры, что лично просил подключить конкретных людей для более быстрого и детального расследования, - рассказывает Алексей Хандархаев. – Разумеется, перед приходом на эту должность он заранее присматривался ко всем. Изучив, так сказать, всю подноготную, первым делом запустил череду вынужденных увольнений. У него даже появилось прозвище «Черный полковник», а недобросовестные люди его страшно боялись… Но лишь сбросив балласт из негодяев, он подарил министерству новую жизнь.Сергей Иванов за свою карьеру создал технический отдел и электронно-вычислительный центр. Укрепил экспертно-криминалистическую службу и организовал строительство питомника для служебно-розыскных собак.Несмотря на всю серьезность и ответственность работы в министерстве, родные вспоминают о нем как о человеке, умевшем разделять профессиональную жизнь и личную.- О том, что министерство переживало свои самые трудные времена, мы узнали лишь спустя годы. Сергей Федорович никогда не говорил о работе, предпочитал обходить стороной эту тему, - отмечают его родные. - Больше всего на свете ценил старых друзей, со всеми общался на равных. Безумно любил дочерей и внуков - из каждой командировки привозил им игрушки. При этом он жил достаточно скромно и чаще всего передвигался пешком, пренебрегая служебным автомобилем.Его квартира действительно отличается от современных «дворцов». В ней нет золотой лепнины, вычурных портретов, импортного паркета и других признаков роскоши того времени. Жизнь экс-министра была наполнена совершенно другими ценностями - преданностью работе и любовью к родным. Главным же наследием стало полноценно функционирующее министерство внутренних дел.Подпись к фото: Сергей Федорович Иванов - заслуженный работник правоохранительных органов Республики Бурятия, кавалер двух орденов «Знак Почета» и обладатель 15 медалей, в том числе «Найрамдал».Фото: из архива семьи