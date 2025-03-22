Причины побед Чингисхана

В Бурятии вышли две книги, посвященные монгольской тематике - «Монголы и татары в 13 веке. Причины побед» и «Джамуха. Степной рыцарь. Гурхан степных племен. Побратим и соперник Темуджина». Автор книг Виктор Седой погружает читателей в увлекательный мир Средневековья и пытается получить ответ о причинах возвышения Монгольской империи, которая в период пика своего могущества в 13 веке простиралась от Московского княжества на западе до острова Бали. Сегодня это расстояние можно преодолеть за 12,5 часа на самолете, во времена Монгольской империи этот путь занимал около года.Первая книга доступна уже как в электронном, так и в печатном форматах. Вторая - об одном из первых соратников великого хана - Джамухе - готовится к выходу и будет представлена читателям в ближайшее время.Книги представляют собой глубокое и всестороннее исследование того периода, когда монгольские племена, возглавляемые Чингисханом и его потомками, завоевали обширные территории, включая русские княжества. Автор сочетает в книге исторические факты с детальным анализом социально-экономических факторов, способствовавших возвышению империи. Седой не ограничивается лишь военными аспектами, в том числе стратегией и тактикой действий войск, он также рассматривает культурные и религиозные факторы, которые оказали влияние на успехи монголов. Например, абсолютную терпимость монголов к любым религиям, а не выделение одной, особой религии. Он исследует внутреннюю политику монгольских племен, их военную тактику, организацию и стратегию, а также взаимодействие с покоренными народами. Это создает многослойное представление о причинах их побед.Стиль изложения автора достаточно доступен, что делает книгу интересной как для специалистов в области истории, так и для широкой аудитории. Автор использует множество источников, включая как восточные, так и западные хроники, что придает его работе научную обоснованность и достоверность.Причем это не сухое историческое повествование и не художественное произведение. Погружение в прошлое, помогающее понять настоящее. Сопоставить и взвесить следствие с тем, чтобы понять причины событий. В какой-то степени у автора это получается, а туман столетий развеивается.Необычен и метод исследования, используемый автором при написании книг. Главное в том, что читатель погружается в эпоху и зримо и чувственно ощущает ее. Понимая суть событий, приходит к выводам вместе с автором.Добавим, что у эпохи вообще было много исследователей, поскольку данная тема давно считается весьма популярной. В Бурятии и эта эпоха, и сама тема находились и находятся под пристальным вниманием многих историков и авторов художественных книг. При этом все предшествовавшие работы носят в основном описательный характер. Причины же событий ранее не исследовались. Тем более такие емкие, как причины побед.В целом значение социально-политических и географических факторов в становлении Монгольской империи до Виктора Седого в России мало кто описывал с такой тщательностью. Все факты и факторы изложены «весомо, грубо, зримо», и человек, бывавший «в степях Забайкалья» и Монголии, а тем более живший там, ощущает их воочию.Во главу угла также ставится вопрос культуры номадов эпохи Чингисхана. Автор утверждает, что при противоборстве государств берет верх социум с более высокой культурой. И доказывает это очень убедительно.Я, например, впервые прочитал о том, что монголы времен Чингисхана в массе своей имели высокую культуру. В своих высоких достижениях китайская культура, например, была при этом несравненно выше, но элитарна, как искусство каллиграфии. В Монголии же каждый арат и нукер были носителями всего комплекса знаний о природе, ландшафтах, знали те возможности, которые позволяли им не только выживать в суровом климате, но и развиваться.Если же рассматривать военно-прикладные аспекты, то борьба, верховая езда, стрельба из лука, ориентирование на местности были решающими в военном противоборстве. Военно-прикладные виды спорта активно развивали и умственные способности участников армии «Потрясателя Вселенной». Военными искусствами каждый степняк занимался все свободное время. Сравнивать по ним монгола и русского крестьянина того времени, к примеру дружинника, даже некорректно.Половина книги «Монголы и татары в 13 веке. Причины побед» посвящена «Слову о народе». Объясняется, почему тот народ и тогда, в той обстановке, был творцом и носителем побед. Описаны умеренность, подвижность, любознательность номадов. Феномен отличного зрения кочевников, способствовавшего победам, и многое другое.Описан переход к тугим лукам (позволяющим стрелять дальше, чем обычные луки) всей массы монгольской конницы, что дало превосходство в боестолкновениях, выработке новой тактики. Разобраны с высоты понимания эпохи, достигнутого новым методом исследований, битвы при Калке, у Легницы, у Коломны и другие. Становится ясным, почему вроде бы поголовно уничтоженные Чингисханом татары не только выжили, но и стали могущественны, оставшись верны императору.Также описана роль лошадей в строительстве Монгольской империи, которые могли есть снег, что позволило отказаться от водопоев и совершать долгие конные переходы зимой, когда другие, более мощные и рослые лошади могли погибнуть от обезвоживания. Объяснено, почему у монгольской конницы были короткие стремена и что это давало, в отличие от длинных стремян рыцарской конницы Европы.Очень похоже на то, что автор работы сам сидел в седле и имеет представление, о чем пишет.Пожалуй, впервые предметно пишется о роли женщин в победах империи, которые в те годы имели равные права с мужчинами. И обеспечивали надежные тылы монгольского войска и государства. Также автор пишет об отсутствии какой-либо «пассионарности» и ее какого-то ни было влияния на строительство Монгольской империи и причины ее побед. Он считает ее придуманным термином, «коэффициентом корреляции в формуле исторической закономерности» и не более того. И делает вывод о том, что «в причинах побед монголов и татар при Чингисхане «влияние пассионарности не обнаруживается».Автор не исследует причины последующего упадка империи и превращения ее в небольшую, оккупированную Китаем в 20 веке Монголию. Которая бы полностью исчезла с карты мира, если бы не действия Азиатской дивизии Унгерна и последующая военная и экономическая помощь СССР. Автор считает период упадка империи темой отдельного исследования. Однако нужно отметить, что в некоторых местах книга может показаться несколько избыточной по объему подробностей, что может отвлекать от основной линии повествования. Тем не менее для читателей, особенно из Бурятии, интересующихся глубинным анализом исторических процессов, это может быть очень интересным.Также имеет место некая идеализация Чингисхана, при том, что он был, пожалуй, одним из самых кровавых в мировой истории захватчиков чужих земель и разрушителей городов и стран.В целом новые книги Виктора Седого являются довольно значимым вкладом в изучение истории Средневековья, и их можно рекомендовать всем, кто хочет глубже понять не только самих монголов, но и их влияние на развитие целых цивилизаций.