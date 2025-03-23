Как лапша к языку привела

Несмотря на нестандартный размер, менять традиционную рецептуру рекордсмены не стали. Для заготовки потребовалось 40 кг муки, 26 л воды и 600 г соли. На приготовление ушло 17 часов, большая часть которых была потрачена непосредственно на формирование макаронины.





- Исчезновение бурятского языка - это серьезная угроза, с которой мы сталкиваемся. Если не предпринять активные меры по его сохранению и популяризации, это может стать реальностью. Однако верим, что при совместных усилиях общества, государства и образовательных учреждений мы сможем сохранить наш язык. Приобщение к родному языку в школе для представителей серебряного возраста проходит через вокал, танцы, совместные мероприятия и теплое общение, а детей - через игровые формы, - прокомментировала представитель пресс-службы «Амар Мэндэ» Екатерина Жагбаева.





Занятно, что интерес к школе и изучению бурятского языка резко возрос именно после самой длинной лапши, о которой написали многие СМИ. Как ответила администратор школы, на следующий день после мероприятия она целый день принимала звонки от желающих приобщиться к бурятскому языку и культуре. Но сколько человек на деле перейдут от слов к делу, то есть придут в школу бурятского языка, покажет время.





Фото: "Номер один"

В Улан-Удэ прошло необычное мероприятие, которое было приурочено к празднованию Сагаалгана. Участники слепили лапшу размером 302 метра вместо заявленных 200. Это равнозначно дому, состоящему из 100 этажей. А организаторы получили неожиданный эффект от лапшичной лепки.Подобные мероприятия в России и в мире, конечно, не в новинку. Причудливые гастрономические достижения устраивают в разных местах. Например, амбициозный видеоблогер Эрик Декер в январе 2023 года приготовил самую большую в мире пиццу - площадью больше 1 000 кв. м. Чтобы приготовить такое блюдо, потребовалось 6 тыс. кг теста, 2 тыс. л томатного соуса, почти 4 тыс. кг сыра и 630 тыс. кусочков колбасы. Пиццу собирали и доводили до готовности в одном месте - под крышей конференц-центра в Лос-Анджелесе. Выпекать блюдо пришлось по частям. Когда представители Книги Гиннесса зафиксировали рекорд, пиццу нарезали и отправили нуждающимся в ближайшие центры социальной поддержки.Истинный же рекорд по приготовлению лапши принадлежит китайским мастерам. Потому что родина лапши - это Китай, а не Италия, как многим может показаться. Археологическая находка около реки Хуанхе в виде глиняного горшочка с остатками лапши, обнаруженная в 2002 году, прекратила все споры о происхождении этого блюда. Возраст артефакта - более 4 000 лет.Поэтому китайцы по праву считаются изобретателями лапши. И, кстати, она в Китае символизирует долголетие, поэтому при приготовлении ее не ломают.Именно китайские повара в 2017 году сделали самую длинную непрерывающуюся лапшу длиной 3084 метра. Это мировой рекорд.Интересно, что на севере Китая лапшу едят больше, чем на юге (там наиболее популярен рис. - Прим. ред.). Согласно аюрведическим канонам, рис как продукт имеет охлаждающий эффект. Тогда как лапша, будучи зерновым продуктом, имеет свойство согревать. Возможно, именно поэтому в наших холодных широтах блюда из лапши, точнее, суп, вошли в традицию. Шулэн входит в меню бурятской кухни во всех кафе и ресторанах.Хотя представителей Книги рекордов Гиннесса не было на мероприятии, тем не менее можно утверждать, что установлен рекорд по самой длинной лапше в России. На сайте, где регистрируют рекорды, информации про самую длинную лапшу мы не нашли. Кстати, есть рекорд по самому длинному шашлыку - 438 метров, приготовили его в прошлом году в г. Тюмени.Рекорды рекордами, но в ресторане «Гранд Бурятия» ученики культурно-образовательного центра «Амар Мэндэ» и приглашенные гости, среди которых были именитые артисты Бурятии, за десять минут, соревнуясь между собой, из готового теста слепили в общем 302 метра лапши. Для приготовления теста потрачено: 20 кг муки, 7 л воды, 20 яиц и 70 г соли. После был сварен традиционный шулэн на мясном бульоне и предложен желающим.Читая про разные гастрономические и не только рекорды, можно невольно задаться вопросом - а зачем? Все банально просто - чтобы привлечь драгоценное человеческое внимание, например, к ресторану, своему блогу и прочему.Но цель у школы по изучению бурятского языка «Амар Мэндэ», помимо празднования Сагаалгана, более возвышенная - привлечь к больной теме этнической части населения региона – вопросу бурятского языка. Он на протяжении многих лет признан ЮНЕСКО исчезающим языком.Согласно переписи, на территории России проживает более 464 тыс. этнических бурят, но владеет родным языком всего лишь треть из них. По данным ученого БНЦ СО РАН Алдара Бадмаева, каждый год количество носителей бурятского языка сокращается на 6908 человек, то есть на 19 в день. Ученые предположили, что примерно через 30 лет бурятский язык исчезнет.На тему исчезновения и сохранения языка написано много статей, снято сюжетов, в республике проводятся различные мероприятия, призванные популяризировать язык, даже в муниципальном общественном транспорте озвучивание остановок дублируется на бурятском языке. Но многие уверены, что этого мало. Молодежь не хочет изучать язык и говорить на нем, не видит в этом необходимости. А если на нем в семье не говорят с пеленок, то вряд ли по мере взросления человек пожелает заговорить на бурятском, когда в обществе язык вовсе не используется.Есть мнение, что сами носители языка своим снисходительным тоном, ощущением собственного превосходства от умения говорить на родном языке отталкивают и даже враждебно относятся к тем «ненастоящим» бурятам, не умеющим изъясняться на родном языке.«Чем больше мы будем принимать в свои ряды всех сомневающихся, создавать условия для общения, приветливо поощрять общение на родном языке, помогая и подсказывая начинающим, чем раньше мы внутри себя прекратим использовать знание языка как отличительную черту, дающую право на превосходство, тем больше людей захотят на нем говорить», - писали ранее в статье на портале информационного агентства «БМК».Насколько этот факт актуален в нынешних реалиях, сложно определить.По информации аналитиков «МегаФона», с начала 2024 года на порталы и сервисы на бурятском языке обращались в 2,5 раза чаще, чем за тот же период прошлого года. 70% федерального трафика приходилось на три региона: Бурятию (52%), Забайкальский край (13%) и Иркутскую область (5%).Самой популярной категорией сайтов на бурятском языке были СМИ, освещающие культурные и общественно-политические события (85% трафика. - Прим. ред.). Далее следовали электронные словари, библиотеки художественной и научной литературы и сервисы для изучения бурятского языка онлайн, а также ресурсы, публикующие детские сказки и стихи.К примеру, в «Амар Мэндэ» на сегодняшний момент курсы по бурятскому языку посещают около 250 учеников разных возрастов, от четырех до 86 лет. Люди понимают важность знания родного языка и стремятся передать его следующим поколениям, уверена Екатерина.- Я и мои дети ходим в эту школу уже четыре года, посещаем вокальное отделение. Поем на бурятском языке, в теплой непринужденной обстановке приобщаемся к родному языку. Дома общаемся на бурятском, - прокомментировала постоянная посетительница центра Арюна Гомбожапова.Со слов министра туризма Бурятии Алдара Доржиева, приезжающие туристы очень интересуются культурой нашего региона. А стержнем культуры является язык. А чтобы дальше развивать и сохранять его, нужно объединить усилия многих.Интересно, что именно длинная лапша стала причиной ажиотажа у желающих изучать бурятский. Само мероприятие прошло ярко и самобытно. Участники и гости пришли в традиционных бурятских костюмах. Была и интернациональная семья Доржиевых: мама Ксения - в русском народном костюме, а дочь Ольга, которая полгода посещает класс хореографии - в бурятском одеянии.