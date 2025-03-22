Бурятии и не снилось: в Иркутске запустят фейерверк за 4 миллиона рублей

Центр комплексного обеспечения губернатора и правительства Иркутской области объявил торги на организацию фейерверка, посвященного празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начальная цена контракта составляет 4 миллиона рублей, говорится в документах на сайте госзакупок.

Запускать фейерверк будут с баржи в районе Нижней набережной. Специалисты установят около 3 тысяч пиротехнических изделий. Салют будет синхронизирован с музыкальным и световым сопровождением. Его продолжительность составит не менее 8 минут. Масштаб предстоящего пиротехнического шоу поражает.

- В Улан-Удэ максимальный бюджет, который выделялся на проведение пиротехнических шоу праздников на площади Советов составлял не более 1 миллиона рублей, и можно только представить, какое великолепное зрелище для горожан готовят наши соседи. Что сказать, молодцы, - сообщили в улан-удэнской пиротехрической компании «Карнавал».

Как рассказали в компании, последний крупный профессиональный праздничный фейерверк на площади Советов в Улан-Удэ проводился еще до пандемии - пять лет назад. С тех пор в республике по различным причинам городские фейерверки запрещались, в основном ссылаясь на «пожароопасные сезоны».

Добавим, что в Иркутске крупнейшее пиротехническое шоу на 4 миллиона рублей будет проведено 9 мая в рамках праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы в ВОВ.

Фото: