Столица Забайкалья утонула в мусоре

Мэр Читы Инна Щеглова поручила сотрудникам городской администрации взять метла и лопаты, выйти на улицы и убрать мусор, которым, как выяснилось после таяния снега, завалена Чита. По ее словам, городские службы не справляются.

Чиновники с удивлением обнаружили, что в управляющих компаниях исчезли дворники.

- Видите, что город после таяния снега не в лучшем состоянии — бесконечные бутылки, окурки, объявления. Не получается у комитета городского хозяйства вместе со всеми подрядчиками, кто у нас работает на дорогах, сделать так, чтобы город был чистым. Не получается — значит, будем делать сами. Начнем с себя, -заявила чиновница ИА «Чита.ру».

Щеглова уточнила, что сначала будут убираться только сотрудники администрации Читы, пойдут работники всех отделов и всех комитетов, возможно, присоединятся депутаты. Затем привлекут государственные и бюджетные учреждения, в том числе детские сады и школы.

Фото:loon.site