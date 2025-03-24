Общество 24.03.2025 в 16:43

«Врачи уговаривали бросить сына»

Как сложилась судьба мальчика, который родился без пальцев на руках
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Текст: КП-Новосибирск
«Врачи уговаривали бросить сына»
Артему сейчас 4 года, но пока он не ходит в садик, как другие дети. Как сообщает КП-Новосибирск, мальчик родился с синдромом Апера: это когда из-за генетического заболевания у ребенка череп неправильной формы и сросшиеся пальцы. Недавно ему провели сложную операцию: на два месяца установили дистракторы – специальные конструкции для раздвижения костей на руке. О том, что еще предстоит Артему, рассказала его мама.

Беременность у Валерии, мамы Артема, протекала без осложнений. О том, что мальчик родится со сросшимися пальцами, и речи не шло. Рожала девушка не в Новосибирске, а в городе Нерюнгри, где живут ее родные. В тот момент там же работал и папа Артема.

- В родах я была почти сутки. Когда Артем появился на свет, по реакции испуганных врачей я поняла, что что-то не так. Мне мельком показали сына, сказали, что у него нет пальчиков, - рассказала Валерия. - Потом я потеряла сознание: у меня были серьезные послеродовые осложнения.

Когда врачи показали ребенка отцу, то разговор с медиками был не из простых.

- Врач стала уговаривать его отказаться от сына, бросить его в роддоме. Он ей ответил: «А вы от своего ребенка отказались бы?», - говорит Валерия. - У нас ни на секунду не было и мысли бросить сына.

После выписки из роддома началась постоянная борьба за здоровье Артема. В первую очередь с помощью специальных пластин мальчику скорректировали форму черепа.

- Из-за неправильной формы черепа у Темы были серьезные проблемы с дыханием - ребенок спал с кислородной маской. После операции она больше не нужна, - уточняет Валерия.

На детских площадках на мальчика реагируют вполне спокойно:

- Малыши иногда спрашивают у Артема: «Что с твоей головой?». Но в остальном все в порядке.

Сейчас врачи завершают операции на пальцах у Артема:

- За раз по квоте ребенку оперировали только один пальчик. Чтобы сразу прооперировали такой же пальчик на другой руке, мы доплачивали 80 тысяч. Да, можно было дожидаться следующей квоты, но тогда у Артема было бы больше операций и наркозов, - объясняет Валерия.

Последняя операция у ребенка была 10 февраля:

- Сыну на 1,5-2 месяца установили дистракторы – они нужны для раздвижения костей, - говорит Валерия. – После этого сыну предстоит еще две операции: одна – по полному разделению пальчиков, другая – корректирующая. Так что совсем скоро у Темы будут все пальчики на руках.

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