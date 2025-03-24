В Бурятии пройдет выставка охотничьих собак-лаек

В субботу, 29 марта вТарбагатайском районе Бурятии пройдет межрегиональная выставка охотничьих собак-лаек. Ее организуют республиканская общественная организация охотников и рыболовов и Бурприроднадзор.

Мероприятие проводят с целью популяризации охотничьего собаководства, выявления и отбора племенных производителей, определения оценки поголовья охотничьих лаек, обмена опытом среди собаководов, заводчиков и кинологов.

Для участия в выставке допускаются восточно-сибирские, западно-сибирские, русско-европейские, карельские (карело-финские) лайки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет. Собаки должны иметь «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» установленного образца.

- Регистрация и ветеринарный осмотр собак для участия в выставке с 8:00 до 9:00. Торжественное открытие выставки в 10 часов. Экспертиза собак на рингах начинается сразу после окончания парада открытия выставки. Для предварительной регистрации необходимо предоставить копию документов о происхождении собаки, - сообщают в Бурприроднадзоре.

На мероприятии планируется участие собак из Забайкальского края и Иркутской области.

Телефон организатора выставки 89025656952.

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Фото: loon.site