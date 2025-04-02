Налоговые вычеты в 2025 году

Вопрос: «Что изменилось в правилах налоговых вычетов в 2025 году»?

Юлия В.

Новый вычет за сдачу норм ГТО. С 2025 года действует новый вычет за сдачу норм ГТО. Его можно получить, если сдать ГТО, получить знак отличия или подтвердить уже полученный знак и в этом же году пройти диспансеризацию. Размер вычета — 18 000 руб. Вернуть можно 13% от этой суммы.

Повышение стандартных вычетов на детей. Лимит дохода с начала года для предоставления вычета вырастет с 350 000 до 450 000 руб. Вычет на первого ребенка останется прежним — 1 400 руб.

Увеличится стандартный вычет:

- за второго ребенка — с 1 400 до 2 800 руб.

- за третьего и последующих — с 3 000 до 6 000 руб.

- за ребенка с инвалидностью — с 6 000 до 12 000 руб. в дополнение к основному вычету

Также с 2025 года работодатели должны предоставлять стандартный вычет автоматически, без заявления от сотрудника.

Упрощенный порядок для социальных вычетов. Вычеты на обучение, лечение, фитнес и страхование за 2024 год можно будет получить без декларации и подтверждающих документов. При условии, что организация или ИП, предоставляющие услуги, присоединились к информационному обмену с ФНС.

Если ФНС получила данные, в личном кабинете налогоплательщика появится предзаполненное заявление, которое нужно подписать онлайн. После проверки данных ФНС перечислит НДФЛ к возврату на указанный счет.

Отдельный лимит вычетов для взносов в НПФ. До 2025 года вычет за взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения можно получить в пределах общего лимита социальных вычетов.

Начиная с расходов за 2025 год вычет по таким взносам входит в отдельный лимит вычетов на долгосрочные сбережения граждан — 400 000 руб. в год.