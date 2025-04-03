Общество 03.04.2025 в 09:00

Документы для перевода в другую школу

Что нужно знать?
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Документы для перевода в другую школу
Pixabay

Вопрос: «Какие документы нужны, чтобы перевести ребенка в другую школу?» 

Лариса Петровна Т., г. Улан-Удэ

Если вы планируете перевести ребенка в другую школу, подготовьте документы:

- заявление на зачисление в новое учебное учреждение;

- свидетельство о рождении или паспорт школьника;

- паспорт родителя;

- документ, который подтверждает опеку или попечительство, если заявление подает опекун;

- личное дело школьника;

- выписку из классного журнала с оценками (с печатью и подписью директора старой школы);

- аттестат об основном общем образовании, результаты ГИА (для тех, кто переводится после 9-го класса).

Новая школа может также запросить СНИЛС ребенка и родителя, грамоты и дипломы, документ, который подтверждает льготу на зачисление (если есть конкурс на место), заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), фото ученика для личного дела.

Подайте заявление на зачисление очно, онлайн на «Госуслугах» или письмом. Если в учебном заведении есть места, вам придут приглашение и список документов.

После этого нужно будет подать заявление на отчисление из старой школы и отнести оригиналы документов в новую.

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