Документы для перевода в другую школу
Вопрос: «Какие документы нужны, чтобы перевести ребенка в другую школу?»
Лариса Петровна Т., г. Улан-Удэ
Если вы планируете перевести ребенка в другую школу, подготовьте документы:
- заявление на зачисление в новое учебное учреждение;
- свидетельство о рождении или паспорт школьника;
- паспорт родителя;
- документ, который подтверждает опеку или попечительство, если заявление подает опекун;
- личное дело школьника;
- выписку из классного журнала с оценками (с печатью и подписью директора старой школы);
- аттестат об основном общем образовании, результаты ГИА (для тех, кто переводится после 9-го класса).
Новая школа может также запросить СНИЛС ребенка и родителя, грамоты и дипломы, документ, который подтверждает льготу на зачисление (если есть конкурс на место), заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), фото ученика для личного дела.
Подайте заявление на зачисление очно, онлайн на «Госуслугах» или письмом. Если в учебном заведении есть места, вам придут приглашение и список документов.
После этого нужно будет подать заявление на отчисление из старой школы и отнести оригиналы документов в новую.