Инженер в Бурятии попался на взятке в 100 тысяч

В Кяхтинском районе Бурятии инженер ресурсоснабжающей организации осужден за взятку и служебный подлог. Мужчина согласился «закрыть глаза» на долги местного предпринимателя за электроснабжение и переоформить с ним договор за вознаграждение в 110 тысяч рублей.

- Летом 2022 года собственник производственной базы, расположенной в Кяхте, обратился к данному должностному лицу и попросил переоформить договор электроснабжения. При этом за обещание не составлять акт о неучтенном потреблении электроэнергии и не принимать меры по отключению базы от электросети передал ему 40 тыс. рублей. По прошествии года инженер сообщил, что не имеет возможности переоформить документы в связи с образовавшейся задолженностью по оплате за электричество, - рассказывают в прокуратуре республики.

В апреле 2024 года осужденный вновь получил от владельца этого объекта взятку в размере 70 тыс. рублей за сокрытие безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии и последующее составление подложной документации по технологическому присоединению.

- Кяхтинский районный суд приговорил виновного к 4 годам принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, штрафу в размере 150 тыс. рублей и на три года лишил права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах и органах МСУ. Сумма взяток взыскана с осужденного в доход государства, - добавили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: loon.site