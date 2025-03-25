Общество 25.03.2025 в 17:11

В Улан-Удэ закроют ж/д переезд на Стеколке

Автобусам и автомобилистам придется ехать в объезд
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ закроют ж/д переезд на Стеколке

Немногим более чем через час, в связи с неотложными ремонтными работами, на Стеклозаводе до самого утра перекроют железнодорожный переезд. Новостью только что поделился Комитет по транспорту города Улан-Удэ.

- 25 марта с 18:40 до 26 марта 7:00 будет закрыт железнодорожный переезд 5637 км на перегоне Дивизионная-Улан-Удэ (мкрн Стеклозавод) по причине неотложных ремонтно-путевых работ, - сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

Проезд автотранспорта и автобусных маршрутов № 17, 80 и 92 будет осуществляться по улице Революции 1905 г.

Фото:  Номер один

Теги
переезд ремонт

Все новости

В Улан-Удэ закроют ж/д переезд на Стеколке
25.03.2025 в 17:11
Борцы с закладчиками оказались бандитами
25.03.2025 в 16:04
Прокуратура отреагировала на свалку вблизи Байкала
25.03.2025 в 15:54
В Бурятии 20 учителей могут получить по 2 млн рублей
25.03.2025 в 15:43
В Бурятии более трехсот участников СВО подали заявки на образовательную программу
25.03.2025 в 15:31
Инженер в Бурятии попался на взятке в 100 тысяч
25.03.2025 в 15:30
В Улан-Удэ жестко покарали «отзывчивого» начальника домоуправления
25.03.2025 в 15:04
Малолетние вандалы в Бурятии попались на камеру
25.03.2025 в 14:51
В Бурятии прошли тренировки лесного спецназа
25.03.2025 в 14:11
В Монголии растет смертность от туберкулеза
25.03.2025 в 14:01
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
Прокуратура отреагировала на свалку вблизи Байкала
Ведомство проведет проверку
25.03.2025 в 15:54
В Бурятии 20 учителей могут получить по 2 млн рублей
Именно столько педагогов планируют привлечь по программе «Земский учитель» в этом году
25.03.2025 в 15:43
В Бурятии более трехсот участников СВО подали заявки на образовательную программу
После ее прохождения они смогут претендовать на должности в органах власти
25.03.2025 в 15:31
Инженер в Бурятии попался на взятке в 100 тысяч
Суд приговорил его к четырем годам и штрафу
25.03.2025 в 15:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru