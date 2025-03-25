В Улан-Удэ закроют ж/д переезд на Стеколке

Немногим более чем через час, в связи с неотложными ремонтными работами, на Стеклозаводе до самого утра перекроют железнодорожный переезд. Новостью только что поделился Комитет по транспорту города Улан-Удэ.

- 25 марта с 18:40 до 26 марта 7:00 будет закрыт железнодорожный переезд 5637 км на перегоне Дивизионная-Улан-Удэ (мкрн Стеклозавод) по причине неотложных ремонтно-путевых работ, - сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

Проезд автотранспорта и автобусных маршрутов № 17, 80 и 92 будет осуществляться по улице Революции 1905 г.

Фото: Номер один