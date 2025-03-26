Инстинкт мотылька





В Бурятии всего за неделю четыре автомобиля отправились под лед. Учитывая, как сильно МЧС и прочие ведомства трубят из всех утюгов о том, как опасно сейчас выходить на лед, можно подумать, что людьми движет уже не инстинкт самосохранения, а какой-то другой. Но какой?

Два автомобиля провалились под лед на реке Баргузин - один грузовик и один внедорожник. Еще один - в Северобайкальском районе в дельте реки Шегнанда. Ну и замыкает наш топ автопловцов легковушка, оказавшаяся в Байкале в Кабанском районе.

Что же движет людьми? Желание увидеть подводные красоты из окна автомобиля? Подледная рыбалка? Детская мечта стать подводником? В любом случае ничем хорошим это не заканчивается. Пострадавших в этих четырех случаях не было. Зато всем грозит административка.

Хотя, на наш взгляд, таких смельчаков нужно награждать. Предлагаем учредить в Бурятии премию автомобильного дайвинга «Веселая медуза». Почему именно медуза, ведь они не водятся на Байкале? Все просто - у медуз тоже отсутствует мозг.