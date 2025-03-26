Общество 26.03.2025 в 09:37
На детской площадке в Бурятии задержали разыскиваемого уголовника
Пьяного беззаконника передали полиции
Текст: Елена Кокорина
Накануне сотрудники Росгвардии Бурятии на детской площадке задержали преступника, находящегося в оперативном розыске. В окружении горок и песочниц он преспокойно распивал алкоголь.
- Патрулируя в Советском районе Улан-Удэ росгвардейцы обратили внимание на гражданина, который распивал алкоголь на детской площадке в одном из жилых дворов на ул. Кабанская. При проверке документов было установлено, что он находится в оперативном розыске. По базе данных задержанный 31-летний житель Иволгинского района месяцем ранее из квартиры украл сотовый телефон, стоимостью 12 тысяч рублей, - рассказали в Росгвардии республики.
Задержанного задержали и передали сотрудникам полиции.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегизадержание