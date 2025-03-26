На детской площадке в Бурятии задержали разыскиваемого уголовника

Накануне сотрудники Росгвардии Бурятии на детской площадке задержали преступника, находящегося в оперативном розыске. В окружении горок и песочниц он преспокойно распивал алкоголь.

- Патрулируя в Советском районе Улан-Удэ росгвардейцы обратили внимание на гражданина, который распивал алкоголь на детской площадке в одном из жилых дворов на ул. Кабанская. При проверке документов было установлено, что он находится в оперативном розыске. По базе данных задержанный 31-летний житель Иволгинского района месяцем ранее из квартиры украл сотовый телефон, стоимостью 12 тысяч рублей, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанного задержали и передали сотрудникам полиции.

Фото: Росгвардия Бурятии