Семьи Бурятии зовут для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Семьи Бурятии приглашаются для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года». Конкурс проводится ежегодно по нескольким номинациям «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», а также «Семья - хранитель традиций».

Новая номинация этого года — «Семья защитника Отечества». В ней примут участие семьи, в которых один или несколько членов являются или являлись участниками боевых действий, в том числе СВО, и успешно адаптировались к гражданской жизни.

Конкурс поможет увидеть лучшие стороны семейного уклада и отметить заслуги достойных семей перед обществом.

- Секрет семейного счастья заключается во взаимопонимании, любви и уважении друг друга, а еще в семье обязательно должны быть дети. План максимум у нас выполнен: построен дом, вырастили сына. Осталось вырастить дочерей и внуков, — смеются Евгений и Николай Скупченко, победители регионального этапа конкурса прошлого года в номинации «Сельская семья», которые прожили вместе 36 лет.

Для участия в конкурсе семьи должны подать заявку в администрацию муниципального района по месту жительства до 18 апреля 2025 года.

После первого тура, проводимого на муниципальном уровне, победители будут определены на региональном этапе, который состоится с 21 по 30 апреля 2025 года.

На федеральном этапе Республика Бурятия будет представлена шестью лучшими семьями-победителями.

Напомним, что за девять лет существования конкурса с 2016 по 2024 годы в региональном этапе приняли участие порядка 250 семей республики.

Фото: Номер один