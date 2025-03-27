Общество 27.03.2025 в 17:33

Житель Владикавказа смог запихнуть две коровы в «Волгу»

Мужчина сразу стал героем соцсетей
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Текст: Иван Иванов
Житель Владикавказа смог запихнуть две коровы в «Волгу»
Во Владикавказе водитель посадил двух коров на заднее сиденье своей «Волги». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Сначала животное никак не хотело садиться в машину, но, ловко орудуя хвостом коровы, хозяин все же запихнул ее внутрь, после чего с усилием закрыл дверь. Видео с мужчиной разлетелось в местных пабликах, хозяин «Волги» и коров стал местным героем», — говорится в публикации.



По данным Baza, у водителя в наличии есть еще один «корово-мобиль», который он использует для перевозки животных.

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