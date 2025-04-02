В Монголии всем гражданам перечислят остаток дивидендов от экспорта угля до конца апреля

Каждый гражданин Монголии как акционер государственной компании «Эрдэнэс Тавантолгой» - крупнейшего экспортера угля - получит от его продажи третью часть дивидендов за 2024 год. Это произойдет до конца апреля 2025 года.«Все граждане Монголии как акционеры и непосредственные владельцы нашей госкомпании получат до конца апреля текущего года третью часть дивидендов от продажи угля за 2024 год, которые составили 350 тыс. тугриков (около $102). По решению правительства с 2025 года дивиденды будем выплачивать ежеквартально, чтобы уменьшить влияние на инфляцию», – рассказали в госкомпании.«Таван Толгой» (пять вершин) - название местности в аймаке Умнуговь (Южная Гоби), где в 1950-х годах советские геологи открыли группу крупнейших угольных месторождений с запасами около 7 млрд тонн сырья. С 1990-х годов месторождения разрабатывали частные предприятия.В 2008 году власти Монголии вернули месторождения в государственную собственность и создали компанию «Эрдэнэс Тавантолгой». Она стала крупнейшим экспортером монгольского угля. В апреле 2012 года часть акций этой госкомпании как долю природных богатств безвозмездно распределили между 2,5 млн жителей страны. В январе 2024 года правительство Монголии приняло решение, что родившиеся после 11 апреля 2012 года более чем 1 млн монгольских граждан также получат по 1072 новые акции ЭТТ и дивиденды по ним.