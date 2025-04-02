Общество 02.04.2025 в 17:03

Депутат Улан-Удэнского горсовета рассказал, почему парк носит имя С.Н. Орешкова

Также помимо парка с именем героя, есть поселок Орешкова
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
Депутат Улан-Удэнского горсовета рассказал, почему парк носит имя С.Н. Орешкова
Фото: Горсовет Улан-Удэ

Горсоветом Улан-Удэ проводится медиапроект под названием «Имена героев в названиях улиц». Он посвящен 80-летию Победы, и носит просветительскую функцию, чтобы жители знали истории героев, фамилиями которых названы улицы, скверы, парки и поселки. В рамках данного проекта депутат Горсовета Улан-Удэ рассказал о герое, чье имя носит не только парк, но и целый поселок. 

A7C08145.jpg

Парк им. С.Н. Орешкова – это излюбленное место для многих горожан, а не только для жителей железнодорожного района. Это сейчас на 10 гектарах среди деревьев и кустов есть уникальная детская игровая зона, повторяющая характерные для Бурятии природные ландшафты «Играл-Байкал». Имеются площадки для активного отдыха, предусмотрены беседки для неспешного времяпровождения, лавочки, вечерние подсветки. После реконструкции парк преобразился и стал центром притяжения. Так было не всегда, как мы помним парк переживал разные времена.

Изначально в 1939 году, он назывался парком Паровозовагоноремонтного завода. Но в 1959 году парку присвоили имя Сергея Николаевича Орешкова.

Сергей Орешков родился 20 июня 1916 года в деревне Чуприно Вологодской области в большой крестьянской семье. С детства тянулся к машинам и технике. После окончания школы получил специальность слесаря. В 19 лет добровольцем приехал по путевке комсомольца строить ПВЗ в наш город. 

— Это человек, который в свое время приехал в Улан-Удэ из Вологодской области и строил со многими другими паровозоремонтный завод. Когда завод сдали в эксплуатацию остался жить и работать в Улан-Удэ. В первые годы войны несмотря на то, что у него была бронь, он начал проситься на фронт, - рассказал о герое депутат горсовета от пятого округа - заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов.

В 1942 году его горячее стремление попасть в ряды армии было удовлетворено, хотя как железнодорожник имел бронь. Сначала он был направлен в Забайкальское военно-пехотное училище, затем был направлен на Юго-Западный фронт. Он отличался находчивостью, смелостью и хладнокровием. Стал командиром взвода 124-го гвардейского стрелкового полка 41-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта в звании младшего лейтенанта.

- В 1943 году наша атака оказалась под пулеметным огнем немецких войск. И он повторил подвиг Александра Матросова, подполз к пулемету, раненный в обе ноги, закрыл своим тело амбразуру дзота. Тем самым дал возможность своим товарищам победить в этой схватке, - рассказал о геройском воина и труженика заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов.

На своем примере он как истинный командир показал подвиг героя. Взвод младшего лейтенанта Орешкова дружно и стремительно поднялся в атаку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии младшему лейтенанту Орешкову Сергею Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Также награждён орденом Ленина.

В честь такого героя и назван не только парк в нашем городе, но и поселок в Железнодорожном районе. Поэтому в преддверии юбилейной даты Победы в ВОВ важно вспомнить о подвигах тех героев, чьи имена и фамилии стали частью Улан-Удэ. И благодаря проекту Горсовета и депутатам есть возможность вспомнить, а кому-то узнать о героях Великой Победы.

Все новости

«Все перекосилось – кошмар просто!»
02.04.2025 в 17:13
В Бурятии после теплого денька снова похолодает
02.04.2025 в 17:07
Депутат Улан-Удэнского горсовета рассказал, почему парк носит имя С.Н. Орешкова
02.04.2025 в 17:03
В Бурятии к началу посевного сезона готовят сельскохозяйственную технику
02.04.2025 в 16:53
Житель Бурятии погиб на СВО, вернувшись туда после демобилизации
02.04.2025 в 16:50
В Бурятии ищут пятерых пропавших человек
02.04.2025 в 16:11
Розы и пионы не дали вывезти в Монголию
02.04.2025 в 16:10
В Улан-Удэ потушили пожар возле кладбища
02.04.2025 в 16:08
В Монголии всем гражданам перечислят остаток дивидендов от экспорта угля до конца апреля
02.04.2025 в 15:46
Самое скрытное животное Бурятии попалось в кадр фотоловушки
02.04.2025 в 15:26
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
«Все перекосилось – кошмар просто!»
Москвичке вместо груди сделали попу как у Кардашьян – она отсудила 1,5 миллиона
02.04.2025 в 17:13
В Бурятии после теплого денька снова похолодает
Ожидаются осадки, сильный ветер и понижение температуры
02.04.2025 в 17:07
Житель Бурятии погиб на СВО, вернувшись туда после демобилизации
Прощание с Виктором Хороших пройдет 3 апреля в Петропавловке
02.04.2025 в 16:50
В Монголии всем гражданам перечислят остаток дивидендов от экспорта угля до конца апреля
Дивиденды выплачивают ежеквартально, чтобы не разгонять инфляцию
02.04.2025 в 15:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru