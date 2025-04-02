Депутат Улан-Удэнского горсовета рассказал, почему парк носит имя С.Н. Орешкова

Горсоветом Улан-Удэ проводится медиапроект под названием «Имена героев в названиях улиц». Он посвящен 80-летию Победы, и носит просветительскую функцию, чтобы жители знали истории героев, фамилиями которых названы улицы, скверы, парки и поселки. В рамках данного проекта депутат Горсовета Улан-Удэ рассказал о герое, чье имя носит не только парк, но и целый поселок.





Парк им. С.Н. Орешкова – это излюбленное место для многих горожан, а не только для жителей железнодорожного района. Это сейчас на 10 гектарах среди деревьев и кустов есть уникальная детская игровая зона, повторяющая характерные для Бурятии природные ландшафты «Играл-Байкал». Имеются площадки для активного отдыха, предусмотрены беседки для неспешного времяпровождения, лавочки, вечерние подсветки. После реконструкции парк преобразился и стал центром притяжения. Так было не всегда, как мы помним парк переживал разные времена.

Изначально в 1939 году, он назывался парком Паровозовагоноремонтного завода. Но в 1959 году парку присвоили имя Сергея Николаевича Орешкова.

Сергей Орешков родился 20 июня 1916 года в деревне Чуприно Вологодской области в большой крестьянской семье. С детства тянулся к машинам и технике. После окончания школы получил специальность слесаря. В 19 лет добровольцем приехал по путевке комсомольца строить ПВЗ в наш город.

— Это человек, который в свое время приехал в Улан-Удэ из Вологодской области и строил со многими другими паровозоремонтный завод. Когда завод сдали в эксплуатацию остался жить и работать в Улан-Удэ. В первые годы войны несмотря на то, что у него была бронь, он начал проситься на фронт, - рассказал о герое депутат горсовета от пятого округа - заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов.

В 1942 году его горячее стремление попасть в ряды армии было удовлетворено, хотя как железнодорожник имел бронь. Сначала он был направлен в Забайкальское военно-пехотное училище, затем был направлен на Юго-Западный фронт. Он отличался находчивостью, смелостью и хладнокровием. Стал командиром взвода 124-го гвардейского стрелкового полка 41-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта в звании младшего лейтенанта.

- В 1943 году наша атака оказалась под пулеметным огнем немецких войск. И он повторил подвиг Александра Матросова, подполз к пулемету, раненный в обе ноги, закрыл своим тело амбразуру дзота. Тем самым дал возможность своим товарищам победить в этой схватке, - рассказал о геройском воина и труженика заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов.

На своем примере он как истинный командир показал подвиг героя. Взвод младшего лейтенанта Орешкова дружно и стремительно поднялся в атаку.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии младшему лейтенанту Орешкову Сергею Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Также награждён орденом Ленина.

В честь такого героя и назван не только парк в нашем городе, но и поселок в Железнодорожном районе. Поэтому в преддверии юбилейной даты Победы в ВОВ важно вспомнить о подвигах тех героев, чьи имена и фамилии стали частью Улан-Удэ. И благодаря проекту Горсовета и депутатам есть возможность вспомнить, а кому-то узнать о героях Великой Победы.