Миллион за две ночи на Байкале

На Байкале значительно выросла стоимость индивидуальных и групповых туров. Цена некоторых превысила 1 млн рублей на двоих, причем речь идет не о каком-то эксклюзивном отдыхе с вертолетными экскурсиями и VIP-рыбалкой. А об обычных трехдневных путешествиях по Байкалу с индивидуальным сопровождением и одним днем на яхте, причем без авиаперелета. Об особенностях ценообразования на Байкале читайте в материале «Номер один».20 лет назад бывший член Совфеда от Бурятии олигарх Виталий Малкин, выступая на одной из пресс-конференций, обозначил стратегический курс развития нашей республики на перспективу. Как римский сенатор Марк Катон каждую свою речь заканчивал словами «Карфаген должен быть разрушен», так и каждый чиновник в Москве должен заявлять, что главное для Бурятии - продвижение туризма на Байкале.Сенатор тогда имел в виду популяризацию массового отдыха на озере, который, по его словам, даст толчок экономике Бурятии, приведет к огромным инвестициям, а население будет жить припеваючи на доходы от туризма.За 20 лет деньги действительно пошли в туристический сектор Байкала, причем значительные, но параллельно отмечалось и колоссальное завышение цен на туристические услуги. Цены в некоторых отелях в итоге стали неподъемными для рядового туриста.Так, стоимость номеров в открывающихся на восточном берегу Байкала к летнему высокому сезону двух гостиничных комплексах достигает 60 тыс. рублей в сутки. Что в среднем в пять раз дороже стоимости проживания в пятизвездочных номерах в Таиланде.С каждым годом отдых на Байкале все больше становится элитным и эксклюзивным. К примеру, на одном из сайтов рекламируются VIP-туры на двоих из Иркутска, где в программе «Байкал для двоих» предлагается получить «новую глубину ощущений» стоимостью 1 млн 130 тыс. рублей за две ночевки на Байкале. За эти деньги двух туристов встретят в аэропорту, отвезут на а/м Toyota Land Cruiser (или машине-аналоге) на Байкал, поселят в номере категории «Шале Стандарт» (две ночи), отвезут на гору Мамай, покатают на яхте по Байкалу. В тур входит питание на второй и третий дни от шеф-повара компании. В первый день отдыха туристы должны оплатить питание самостоятельно. С гидом организаторы решили сэкономить - сопровождение обещано лишь в третий день. Добраться до Иркутска, к слову, туристы также должны за свои кровные.Добавим, что все остальные услуги возможны за отдельную плату. Так, отдыхающие могут заказать вертолетную прогулку, во время которой «с высоты птичьего полета раскроются таежные леса и отражающая небесную синь гладь озера». Цена аренды вертолета составляет от 110 000 рублей в час (вертолет Robinson R-44, вмещающий до трех пассажиров). Фотокарточки на память также обойдутся недешево – день работы фотографа стоит 50 тыс. рублей.Несмотря на столь впечатляющие цены, желающие отдохнуть в «местах силы», как модно сейчас говорить, находятся. И даже оставляют отзывы.«Что мне больше всего нравится, так это комфорт, который существует здесь, замечательный бассейн и шикарная баня. Всем советую проводить свой отдых в этом месте с прекраснейшей волшебной энергетикой. После нескольких дней такое ощущение, что ты полностью обнулился и готов к новым подвигам», - пишет одна девушка, которая отдыхала с семьей.Другая туристка также осталась в восторге от тура: «…помимо тишины и красоты, везде любовь и забота. Осталось так мало мест, где можно получить душевный комфорт и в то же время нереальный заряд от Байкала».Между тем из-за дороговизны отдыха на Байкале и в целом по стране внутренний туризм сегодня неожиданно начал переживать спад. По информации от Onlinetours, российские туристы все чаще отдают предпочтение отдыху за границей.По данным исследования, если в 2022 году 52% жителей России выражали желание отправиться в путешествие по своей стране, то уже к 2024 году этот показатель снизился до 15%.Средняя стоимость туров по России выросла на 10 - 15% в 2024 году. Об этом ИА «Москва» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.«Повышение цен на туры по России значительное. Средний чек в этом году на двоих на неделю, включая транспортные расходы, составляет от 90 до 120 тыс. рублей. Около 50 - 60% от этой суммы – это цена железнодорожного или авиационного билета, это очень большая доля», – сказал Горин.По его прогнозам, стоимость внутренних туров продолжит расти: «однозначно, цена на путевки в 2025 году будет повышаться», – пояснил Горин.Ранее в РСТ сообщили, что летом 2024 года те же авиабилеты на российские курорты подорожали на 20 - 40%.- Это наша головная боль, стоимость авиаперелетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Улан-Удэ ежегодно растет, причем гораздо выше официальной инфляции, это нас тревожит, - говорит директор туристической компании в Улан-Удэ Светлана Цыбикдоржиева. - А на их цены мы повлиять не можем.Причины падения интереса к путешествиям по стране обусловлены повышением стоимости туров, авиабилетов, нехваткой удобств и расширением числа полетов за рубеж, прежде всего в Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. К этому недавно прибавился и Вьетнам - так, из Иркутска открыты еженедельные рейсы.В то же время, по словам Светланы Цыбикдоржиевой, помимо роста турпотока из Бурятии в Китай в рамках безвизовых групповых туров летом 2025 года возможен и серьезный рост обратного поток - из Китая на Байкал.Как отмечается в исследовании Onlinetours, в течение трех лет средняя цена на зарубежные туры выросла на 44% — со 143 до 206 тыс. рублей. Причем этой весной стоимость зарубежных туров значительно снизилась. Помог укрепляющийся в связи с геополитическим потеплением рубль.- Цены на бюджетные туры с перелетом в Таиланд скорректировались, и сегодня отдохнуть в этой стране с вылетом из Иркутска можно в пределах 100 тыс. рублей, что ниже, чем на аналогичный тур на Байкале, - говорит улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова.Если же говорить про неорганизованный туризм, то в апреле в Таиланд можно улететь из Иркутска за 9 - 10 тыс. рублей. Число авиарейсов в города ЮВА из Иркутска почти догнало допандемийный период.Между тем над туризмом на Байкале нависла весьма нешуточная угроза.Так, авиакомпаниям не хватает воздушных судов, авиапарк начнет увеличиваться только с 2026 года. Частично проблему авиаперевозок решают иностранные авиакомпании, сообщил на VII конгрессе турагентов вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.Он отметил, что сейчас в распоряжении российских перевозчиков находится порядка 800 самолетов, но каждый год из строя будет выходить 50 - 100 бортов.«Санкции еще не отменены, а выбытие самолетов серьезное: в прошлом году «на бетон» встало 58 судов. Следующий год еще будет нормальным, нехватка самолетов сильно ударит по отрасли в 2027 году. Из-за дефицита авиалайнеров туроператоры, планируя полетные программы, вынуждены выбирать, куда направлять еще остающиеся в строю самолеты, - отмечает он. Причем упор будет сделан на полетах за рубеж, поскольку они приносят больше прибыли».Руководитель Бурятского Союза туриндустрии Вячеслав Дмитриев, напротив, полагает, что в 2025 году поток туристов на Байкал, прибывающих авиарейсами, увеличится.- Интерес к Байкалу у россиян не уменьшается. Это видят и авиакомпании, запуская все новые и новые рейсы в Улан-Удэ. В прошлом году открыто прямое сообщение с Казанью и сибирскими городами, на рейсах «Москва - Улан-Удэ» появилась компания «Аэрофлот». Все это будет способствовать росту пассажиропотока на Байкал, - говорит он.С ним солидарен гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев: «Запас прочности у авиакомпании есть еще на два-три года минимум».Вячеслав Дмитриев отметил, что стоимость туров на Байкал продолжит расти, поскольку затраты таковы, что один день для туриста, куда включены транспортные расходы, услуги гида, питание, размещение, экскурсии, стоит от 15 тыс. рублей и выше, в зависимости от комплекса и уровня услуг. Причины - дорожающая логистика, стоимость отдельных услуг, растущая стоимость оплаты труда в туриндустрии.Причем бюджет туров невозможно повышать бесконечно, поскольку, по сути, нечего предложить богатым туристам на том же Ольхоне.- Несколько лет назад у директора одной крупной компании был юбилей, и на его отдых на Ольхоне выделили бюджет на 1,5 млн рублей, так вот туроператор не мог освоить эти деньги - нет услуг на такую стоимость, - говорит гид по Байкалу Семен Родионов. - Проблема VIP-туров, например на Ольхоне, заключается в том, что туда можно завезти туристов на вертолете, но перемещаться по острову и ездить по «местам силы» или на экскурсии в любом случае придется на автотранспорте вместе с обычными туристами. Какой-либо эксклюзивности для повышения цены добиться будет трудно.Эксперты отмечают, что в этом году наиболее популярными будут туры с одновременным посещением и Иркутской области, и Бурятии. Туристы приезжают в Иркутск (где цены на авиабилеты в среднем на 10% ниже) минимум на десять ночей, туры начинаются из Иркутска, а завершаются в Улан-Удэ.